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الرياضة

«بسبب صفعة».. ماركيز يحلق بلقب جولة التشيك الكبرى للدراجات النارية!

«بسبب صفعة».. ماركيس يحلق بلقب جولة تشيكيا الكبرى للدراجات النارية!
21 يونيو 2026 18:23

برنو (أ ف ب) 
أحرز الدراج الإسباني مارك ماركيز سائق فريق دوكاتي، وبطل العالم للدراجات النارية فئة موتو جي بي 7 مرات، المركز الأول في سباق جائزة تشيكيا الكبرى، الجولة التاسعة من البطولة العالمية اليوم الأحد، على وقع حرمان الإيطالي ماركو بيتسيكي دراج فريق أبريليا متصدر الترتيب من المشاركة بسبب صفعه أحد مسؤولي السلامة (مارشال) في حلبة برنو.وهو الفوز الثاني تواليا لماركيس هذا العام بعد سباق المجر قبل أسبوعين، والـ75 في مسيرته في الفئة الملكة والـ101 في مختلف الفئات.
وسجل ماركيز المنطلق من المركز الرابع وقتا قدره 39:51.297 دقيقة، متقدماً بفارق 0.421 ثانية على الياباني آي أوجورا (أبريليا-تراكهاوس) الذي انطلق من المركز الأول، وبفارق 2.255 ثانيتين على زميله الإيطالي فرانتشيسكو "بيكو" بانيايا.
وعاد ماركيز إلى الحلبة في المجر بعد غيابه عن سباقين بسبب كسر في قدمه، وقبل سباق برنو، أقرّ أنه لم يستعد كامل لياقته، وأضاف "كما تعلمون، أنا لا أستسلم أبداً، في اللفات الأخيرة كنت أعاني كثيراً، وكانت الدراجة جاهزة، لكني كنت منهكاَ، ثم حاولت فقط الحفاظ على وتيرة السباق".
ورغم عدم مشاركته في السباق، حافظ بيتسيكي على صدارة الترتيب برصيد 180 نقطة، متقدما على زميله في الفريق الإسباني خورخي مارتين الذي حل تاسعاً برصيد 172 نقطة، والإيطالي فابيو دي جانانتونيو (دوكاتي) صاحب المركز الرابع برصيد 157  نقطة. وقلّص ماركيس الفارق إلى 40 نقطة مع المتصدر.

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