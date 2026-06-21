خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية

عصام السيد (أبوظبي)

حصدت خيول الإمارات 4 انتصارات، متضمنة 3 سباقات في الفئة الأولى، في النسخة الـ314 من مهرجان «رويال آسكوت البريطاني 2026، بمضمار آسكوت العريق في إنجلترا، الذي ضم 35 من أقوى الأشواط تنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية والأبطال على الساحة الدولية.

وأصبح نجم جودلفين «أومبودسمان» بإشراف جون وثادي جوسدن، أول جواد يحقق الفوز مرتين في سباق «أمير ويلز ستيكس» للفئة الأولي لمسافة 2000 متر منذ 31 عاماً، والذي أقيم ضمن ثاني أيام مهرجان رويال آسكوت البريطاني، وجعله في مصافّ أفضل الفائزين بالسباق هذا القرن.

وحلق المهر «بو إيكو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبإشراف جورج بوغي، وقيادة الفارس بيلي لوغنان (20 عاماً) بلقب سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، في اليوم الأول لمهرجان رويال آسكوت البريطاني، وقد قورن المهر، ابن «نايت أوف ثاندر»، بالحصان العظيم «فرانكل» بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم.

وحقق الحصان «مونفول» فوزاً مستحقاً في سباق «بريتانيا ستيكس» المرموق، لليوم الثالث على التوالي في هذا الحدث الملكي، وحقق الحصان ممثلًا لورثة الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، فوزاً وأداء لا يُنسى آخر في رويال أسكوت.

وتوج المهر «المِراق» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب ويليام هاجاس، بطلاً لسباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، وذلك في الشوط الرئيس لليوم الختامي من مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق الذي أقيم أمس الأول.