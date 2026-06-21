الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية

خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
21 يونيو 2026 23:03

عصام السيد (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مهرجان رويال آسكوت.. «شادويل» تعيد كأس الملكة إليزابيث إلى الإمارات عبر «المراق»
«مونفول» يحلِّق بالفوز الثالث.. «هاتريك» لخيول الإمارات في «رويال آسكوت»

حصدت خيول الإمارات 4 انتصارات، متضمنة 3 سباقات في الفئة الأولى، في النسخة الـ314 من مهرجان «رويال آسكوت البريطاني 2026، بمضمار آسكوت العريق في إنجلترا، الذي ضم 35 من أقوى الأشواط تنافس على ألقابها نخبة خيول المضامير العشبية والأبطال على الساحة الدولية.
وأصبح نجم جودلفين «أومبودسمان» بإشراف جون وثادي جوسدن، أول جواد يحقق الفوز مرتين في سباق «أمير ويلز ستيكس» للفئة الأولي لمسافة 2000 متر منذ 31 عاماً، والذي أقيم ضمن ثاني أيام مهرجان رويال آسكوت البريطاني، وجعله في مصافّ أفضل الفائزين بالسباق هذا القرن.
وحلق المهر «بو إيكو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبإشراف جورج بوغي، وقيادة الفارس بيلي لوغنان (20 عاماً) بلقب سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، في اليوم الأول لمهرجان رويال آسكوت البريطاني، وقد قورن المهر، ابن «نايت أوف ثاندر»، بالحصان العظيم «فرانكل» بعد أن حافظ على سجله الخالي من الهزائم.
وحقق الحصان «مونفول» فوزاً مستحقاً في سباق «بريتانيا ستيكس» المرموق، لليوم الثالث على التوالي في هذا الحدث الملكي، وحقق الحصان ممثلًا لورثة الشيخ محمد عبيد آل مكتوم، فوزاً وأداء لا يُنسى آخر في رويال أسكوت.
وتوج المهر «المِراق» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب ويليام هاجاس، بطلاً لسباق «كوين إليزابيث الثانية جوبيلي ستيكس» للفئة الأولى المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر، وذلك في الشوط الرئيس لليوم الختامي من مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق الذي أقيم أمس الأول.

خيول الإمارات
جودلفين
رويال أسكوت
آخر الأخبار
أشخاص يشربون ويتزودون بالماء من نافورة في باريس
الأخبار العالمية
موجة حر تضرب أوروبا مع حرارة تلامس 40 مئوية
اليوم 23:16
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
علوم الدار
سيف بن زايد يحضر أفراح السويدي والملا
اليوم 23:10
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
الرياضة
خيول الإمارات تعود من النسخة الـ 314 لـ«رويال آسكوت» برباعية تاريخية
اليوم 23:03
ناخبة تدلي بصوتها في كولومبيا
الأخبار العالمية
كولومبيا تصوت في جولة ثانية لاختيار رئيس للبلاد
اليوم 22:27
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
الرياضة
إسبانيا تكتسح السعودية برباعية
اليوم 22:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©