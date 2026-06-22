الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد صلاح: يمكننا أن نصنع التاريخ في المونديال

محمد صلاح: يمكننا أن نصنع التاريخ في المونديال
22 يونيو 2026 11:57

 
فانكوفر (رويترز)

 

أخبار ذات صلة
الهدف المونديالي «رقم 3000» يلوح في الأُفُق
بعد 92 عاماً وعلى حساب نيوزيلندا.. مصر تحقق الفوز الأول في المونديال
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة


سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات اليوم الاثنين.
وتأخّرت مصر بهدف مبكر في الدقيقة 15 سجله فين سورمان بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية من ​الجهة اليسرى نفذها تيم باين.
وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة قبل هذا الهدف، وبعده لكن مصطفى شوبير حارس مصر تصدى لثلاث فرص محققة في الشوط الأول، ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء، بينما جاءت فرصة مصر الخطيرة الوحيدة في هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة 27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ماكس ⁠كروكومب على مرتين.
وظهرت مصر بشكل مغاير تماماً في الشوط الثاني ليدرك مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس رائعة من ​داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى.
وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة ​بالكعب من زيكو لصلاح ‌داخل المنطقة ليضعها الأخير بشكل رائع في الشباك.
وأحرز البديل محمود حسن «تريزيجيه» الهدف ⁠الثالث في الدقيقة 82 بضربة ​رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفّذها صلاح.
وقال صلاح، الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة عقب اللقاء «كما أقول دائماً، إنه أمر لا يُصدق. لا أعرف كيف أعبّر عنه بالكلمات، لكنه إنجاز كبير لجميع اللاعبين وللجهاز الفني. نأمل أن نواصل على هذا النحو في المجموعة.. يمكننا أن نصنع التاريخ ونتأهل في الصدارة، وفي السنوات المقبلة ستتذكرون ذلك باعتباره أحد أفضل الإنجازات في التاريخ، علينا فقط أن نستمتع باليوم، ‌ونستمتع بالغد، ثم نركز على المباراة التالية».
وبذلك يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليه إيران وبلجيكا ‌بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

محمد صلاح
منتخب مصر
كأس العالم
المونديال
منتخب نيوزيلندا
آخر الأخبار
بوجاتشار يقود «الإمارات للدراجات» للفوز بلقب طواف سويسرا
الرياضة
بوجاتشار يقود «الإمارات للدراجات» للفوز بلقب طواف سويسرا
اليوم 12:15
محمد صلاح: يمكننا أن نصنع التاريخ في المونديال
الرياضة
محمد صلاح: يمكننا أن نصنع التاريخ في المونديال
اليوم 11:57
حملة «ابتسم... فابتسامتك تكفي لإسعادهم» تحتفي بآباء أصحاب الهمم
علوم الدار
حملة «ابتسم... فابتسامتك تكفي لإسعادهم» تحتفي بآباء أصحاب الهمم
اليوم 11:44
30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول
علوم الدار
30 يونيو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات توطين النصف الأول
اليوم 11:38
الهدف المونديالي «رقم 3000» يلوح في الأُفُق
الرياضة
الهدف المونديالي «رقم 3000» يلوح في الأُفُق
اليوم 11:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©