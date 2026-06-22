محمد صلاح: يمكننا أن نصنع التاريخ في المونديال



فانكوفر (رويترز)



سجل محمد صلاح هدفا وصنع آخر لتقلب مصر تأخرها بهدف إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا في مدينة فانكوفر الكندية، وتحقق أول انتصار في تاريخها بكأس العالم لكرة القدم في مشاركتها الرابعة بالنهائيات اليوم الاثنين.

وتأخّرت مصر بهدف مبكر في الدقيقة 15 سجله فين سورمان بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية من ​الجهة اليسرى نفذها تيم باين.

وكان بوسع نيوزيلندا مضاعفة النتيجة في أكثر من مناسبة قبل هذا الهدف، وبعده لكن مصطفى شوبير حارس مصر تصدى لثلاث فرص محققة في الشوط الأول، ليحافظ على آمال فريقه في اللقاء، بينما جاءت فرصة مصر الخطيرة الوحيدة في هذا الشوط عبر عمر مرموش في الدقيقة 27 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ماكس ⁠كروكومب على مرتين.

وظهرت مصر بشكل مغاير تماماً في الشوط الثاني ليدرك مصطفى عبد الرؤوف «زيكو» التعادل في الدقيقة 58 بضربة رأس رائعة من ​داخل المنطقة بعد تمريرة محمد هاني العرضية من الجهة اليمنى.

وأضاف صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة ​بالكعب من زيكو لصلاح ‌داخل المنطقة ليضعها الأخير بشكل رائع في الشباك.

وأحرز البديل محمود حسن «تريزيجيه» الهدف ⁠الثالث في الدقيقة 82 بضربة ​رأس بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفّذها صلاح.

وقال صلاح، الذي تم اختياره أفضل لاعب في المباراة عقب اللقاء «كما أقول دائماً، إنه أمر لا يُصدق. لا أعرف كيف أعبّر عنه بالكلمات، لكنه إنجاز كبير لجميع اللاعبين وللجهاز الفني. نأمل أن نواصل على هذا النحو في المجموعة.. يمكننا أن نصنع التاريخ ونتأهل في الصدارة، وفي السنوات المقبلة ستتذكرون ذلك باعتباره أحد أفضل الإنجازات في التاريخ، علينا فقط أن نستمتع باليوم، ‌ونستمتع بالغد، ثم نركز على المباراة التالية».

وبذلك يتصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط يليه إيران وبلجيكا ‌بنقطتين لكل منهما وتأتي نيوزيلندا في المركز الأخير بنقطة واحدة.