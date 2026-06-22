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الرياضة

فريق ليوا يشارك في رالي إيطاليا الصحراوي

فريق ليوا يشارك في رالي إيطاليا الصحراوي
22 يونيو 2026 14:00

 
أبوظبي (وام)
يستعد فريق ليوا لخوض الجولة الرابعة من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة «الباها»، من خلال المشاركة في رالي إيطاليا «إيطاليان باها 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 28 يونيو الجاري، ويُعد من أبرز جولات البطولة على الساحة الأوروبية.
ويمثّل الفريق في هذه الجولة الثنائي الإماراتي منصور بالهلي وملاحه خالد الكندي على متن مركبة «كان-إم مافريك آر»، ضمن نخبة من السائقين والفرق العالمية المتخصّصة في سباقات الباها والراليات الصحراوية.
ويحظى رالي إيطاليا بمكانة بارزة ضمن روزنامة كأس العالم للباها، لما يتميز به من مستوى تنافسي مرتفع ومسارات فنية تتطلب دقة كبيرة في القيادة والملاحة، إلى جانب المشاركة الدولية الواسعة التي يشهدها سنوياً.
وتكتسب الجولة أهمية خاصة بالنسبة لفريق ليوا، كونها تمثل محطة مهمة في سباق الترتيب العام للبطولة قبل دخول النصف الثاني من الموسم، فضلاً عن كونها اختباراً لمستوى الفريق أمام عدد من أبرز المنافسين على الساحة العالمية.
ويخوض الفريق منافسات الجولة الإيطالية بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة في رالي باها اليونان، الجولة الثالثة من البطولة، حيث تمكّن الثنائي الإماراتي من تصدر عدد من المراحل، وإنهاء المنافسات في المركز الثاني بالترتيب العام، إضافة إلى إحراز المركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (SSV).
ويُعرف رالي إيطاليا بمساراته المتنوعة التي تجمع بين السرعات العالية والمقاطع الفنية والتضاريس المختلفة، ما يجعله من أكثر جولات الباها تحدياً في أوروبا، كما يشهد مشاركة واسعة من أبرز المتسابقين في الراليات الصحراوية.
وأكد فريق ليوا أن مشاركته في رالي إيطاليا تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور الإماراتي في المحافل العالمية، ومواصلة التقدم في الترتيب العام للبطولة من خلال حصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات المقبلة.
ويأمل الفريق في البناء على النتائج الإيجابية التي حققها في الجولة السابقة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال الموسم، سعياً لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة حتى نهاية البطولة.

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