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الرياضة

والدة فوزينيا.. عندما يتحول الحلم إلى حقيقة في المونديال

والدة فوزينيا.. عندما يتحول الحلم إلى حقيقة في المونديال
22 يونيو 2026 15:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
عاشت آنا كانديدا إيفورا، والدة فوزينيا حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيراً في كأس العالم 2026، بعدما تمكّنت أخيراً من السفر إلى الولايات المتحدة ومشاهدة ابنها في المونديال للمرة الأولى.
وحضرت إيفورا مباراة الرأس الأخضر وأوروجواي في ميامي، التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام أكثر من 64 ألف متفرج، بعدما تعذّر عليها حضور المباراة الأولى أمام إسبانيا بسبب إجراءات التأشيرة وتكاليف السفر.
ووصلت والدة الحارس المخضرم إلى ميامي بعد رحلة استغرقت أكثر من 24 ساعة، في رحلة ساهم في إنجازها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واتحاد الكرة في الرأس الأخضر، وعدد من الجهات الأميركية، لتتحول أمنيتها بمشاهدة ابنها في كأس العالم إلى حقيقة.
وحرصت إيفورا على ارتداء قميص يحمل اسم فوزينيا ورقمه، ولوحت بعلم الرأس الأخضر من المدرجات، فيما تبادل الحارس التحية مع الجماهير عقب المباراة في مشهد مؤثّر تزامن مع احتفالات «يوم الأب» في الولايات المتحدة.
وقال فوزينيا، الذي تحوّل إلى أحد نجوم البطولة بعد تألقه أمام إسبانيا: «لدينا الكثير من اللاعبين الذين يعملون بجد من أجل هذا الحلم».
وأسهمت قصة الحارس ووالدته في تسليط الأضواء على منتخب الرأس الأخضر، أحد أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن، بعدما حصد نقطتين من أول مباراتين في أول مشاركة مونديالية في تاريخه.

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