«يوم الأب» يطبع مونديال 2026 بمشاهد الوفاء والامتنان



معتصم عبدالله (أبوظبي)

شهدت منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك احتفالات خاصة بـ«يوم الأب»، الذي تزامن مع مباريات الأحد في البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتتحوّل الملاعب والمدرجات والمقاهي والمنازل إلى مساحات للاحتفاء بالآباء، في مشاهد امتزجت فيها كرة القدم بمشاعر الامتنان والعائلة.

وسلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء على المناسبة من خلال تقرير خاص تناول قصصاً إنسانية ارتبطت بالبطولة، إلى جانب نماذج من المدربين والمشجعين الذين جسدوا معاني الأبوة خلال الحدث العالمي.

وكان مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أحد أبرز الوجوه المرتبطة بالمناسبة، بعدما احتفل بعيد ميلاده الخامس والستين بالتزامن مع فوز إسبانيا على السعودية 4-0 في دور المجموعات.

ويُنظر إلى دي لا فوينتي باعتباره «الأب الروحي» لجيل كامل من لاعبي المنتخب الإسباني، بعدما أشرف على تطوير العديد منهم منذ مراحل الناشئين والشباب قبل وصولهم إلى المنتخب الأول.

وخلال حديثه عن الجناح الشاب لامين يامال، رفض دي لا فوينتي مقارنته مبكراً بأساطير اللعبة، مؤكداً أن دور الجهاز الفني يشبه دور الآباء في مرافقة الأبناء خلال مراحل النمو، وقال: «علينا مساعدته إذا أردنا الاستمتاع بموهبته، وأن نكون إلى جانبه دائماً»، وأضاف بعد المباراة: «أنا مُربٍّ قبل أن أكون مدرباً، ونحن عائلة واحدة».

وفي الجانب الجماهيري، تحوّلت تذاكر كأس العالم إلى واحدة من أكثر الهدايا تداولاً في يوم الأب داخل الولايات المتحدة، حيث انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات مفاجأة الآباء بتذاكر حضور مباريات المونديال.

ومن بين القصص التي لاقت تفاعلاً واسعاً، ما قامت به الأميركية هايلي رودريغيز، التي أنفقت نحو 4000 دولار لاصطحاب والدها المولود في مصر إلى مباراة مصر وبلجيكا في سياتل، بعدما كان يحلم لعقود بحضور مباراة في كأس العالم.

وقالت رودريغيز إن والدها كان يكتفي دائماً بمتابعة البطولة عبر شاشة التلفاز، قبل أن تفاجئه مع شقيقيها بالتذاكر. وأضافت: «هذا أفضل شيء أنفقت عليه مالي على الإطلاق»، وأوضحت أن والدها لم يتوقف عن الاتصال بأصدقائه وأقاربه ومشاركة الصور معهم من داخل الملعب، بعدما تحقق حلمه أخيراً.

وتكررت مشاهد مشابهة في مختلف المدن المستضيفة، حيث اختار كثير من الأبناء استغلال إقامة كأس العالم في أميركا الشمالية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، لتقديم تجربة استثنائية لآبائهم الذين طالما حلموا بحضور الحدث الكروي الأكبر في العالم.

وبين أهداف النجوم وصخب المدرجات، حملت مباريات الأحد جانباً إنسانياً مختلفاً، أكد أن كأس العالم لا تصنع الذكريات داخل المستطيل الأخضر فقط، بل تمنح أيضاً لحظات عائلية تبقى خالدة في ذاكرة الجماهير.













