الإثنين 22 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال

«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال
22 يونيو 2026 20:30

معتز الشامي (أبوظبي)
في الوقت الذي يحاول فيه المنتخب البرتغالي تجاوز بدايته المتعثرة في كأس العالم 2026 بعد التعادل أمام الكونجو الديمقراطية، وجد نفسه في قلب عاصفة رقمية جديدة كان بطلها كريستيانو رونالدو، رغم أن قائد البرتغال لم يكن طرفاً مباشراً فيها.
القصة بدأت عقب المباراة عندما طُرح سؤال على لاعب الوسط جواو نيفيز حول كيفية تعامل المنتخب مع وجود رونالدو في آخر كأس عالم له، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم داخل الفريق.
وردّ نيفيز بطريقة بدت طبيعية للغاية، مؤكداً أن رونالدو يظل أحد أفراد المجموعة، وأن الجميع يعمل من أجل الهدف نفسه، مشيراً إلى أن قائد البرتغال ليس مختلفاً عن بقية اللاعبين داخل الفريق عندما يتعلق الأمر بخدمة المنتخب، لكن في عصر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تبقِ التصريحات على حالها.
فبعد دقائق من انتشار المقابلة، تم اقتطاع جزء من حديث نيفيز ونشره خارج سياقه الكامل، ما أعطى انطباعاً مضللاً بأن اللاعب وصف رونالدو بأنه «لاعب عادي»، وهو ما أثار غضب قطاع من جماهير النجم البرتغالي عبر مختلف المنصات.
وسرعان ما تحوّلت المسألة إلى حملة إلكترونية استهدفت حسابات عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي، من بينهم نيفيز وبرونو فرنانديز وفيتينيا، حيث امتلأت صفحاتهم برسائل تطالبهم بإظهار المزيد من الاحترام لرونالدو ومنحه الكرة بصورة أكبر داخل المباريات، الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى الحياة الشخصية للاعبين.
وتعرضت الممثلة البرتغالية مادالينا أراجاو، شريكة جواو نيفيز، لسيل من التعليقات المسيئة بعدما تم تداول اقتباس مزيّف نُسب إليها يدعو رونالدو إلى الاعتزال، رغم أن التصريح لم يصدر عنها أساساً، بينما المفارقة أن الاقتباس المزيّف خدع لفترة قصيرة جورجينا رودريجيز، شريكة رونالدو، التي أعادت نشره قبل أن تدرك لاحقاً أنه مفبرك وتحذف منشورها سريعاً.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على الوجه المظلم لبطولات العصر الحديث، حيث أصبحت الشائعات والاقتباسات المقتطعة والمحتوى المزيف قادرة على صناعة أزمات كاملة خلال ساعات قليلة.
وبينما يحاول المنتخب البرتغالي التركيز على مشواره في البطولة، تبدو هذه الضوضاء الإلكترونية عبئاً إضافياً لا يحتاج إليه الفريق في هذه المرحلة الحساسة، خصوصاً مع استمرار الجدل حول دور رونالدو وتوازن التشكيلة داخل الملعب.
واللافت أن جميع الأطراف تقريباً وجدت نفسها ضحية للموقف، نيفيز بسبب سوء تفسير تصريحاته، وشريكته بسبب منشور مزيّف، وجورجينا بسبب الوقوع في فخ المعلومات المضللة، وحتى رونالدو نفسه الذي وجد اسمه في قلب أزمة لم يكن مسؤولاً عنها.
في النهاية، تعكس هذه الحادثة واقعاً جديداً يحيط بكرة القدم الحديثة، حيث لم تعد المعارك تُخاض داخل المستطيل الأخضر فقط، بل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ساحة موازية قادرة على إشعال الأزمات وصناعة الجدل حتى من أبسط التصريحات.

أخبار ذات صلة
الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال
كأس العالم
المونديال
السوشيال ميديا
آخر الأخبار
«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال
الرياضة
«مفبرك»..أزمة رونالدو تشتعل في المونديال
اليوم 20:30
الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
الرياضة
الأردن والجزائر قمة عربية بـ «نكهة مونديالية»
اليوم 20:24
بدور القاسمي تشهد حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2026 في «أميركية الشارقة»
علوم الدار
بدور القاسمي تشهد حفل تخريج طلبة دفعة ربيع 2026 في «أميركية الشارقة»
اليوم 20:11
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
الرياضة
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
اليوم 20:10
وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال
الأخبار العالمية
وزير الطاقة القطري: 13 حالة وفاة نتيجة حادث عرضي في مصنع برزان للغاز الطبيعي المسال
اليوم 20:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©