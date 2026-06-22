اليابان..40 ثانية فقط تكفى للاحتفال بالفوز في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

واصلت اليابان ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول احتراماً وتنظيماً في عالم كرة القدم، بعدما تحوّلت احتفالات جماهيرها بالفوز الكبير على تونس بنتيجة 4-0 في كأس العالم 2026 إلى حديث وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي حول العالم.

ولم يكن الانتصار التاريخي على المنتخب التونسي هو الحدث الوحيد الذي جذب الأنظار، بل الطريقة التي احتفل بها المشجّعون اليابانيون داخل بلادهم وخارجها، لتؤكد مُجدّداً أن كرة القدم بالنسبة لهم ليست مجرد منافسة رياضية، بل ثقافة متكاملة تقوم على الانضباط والاحترام والمسؤولية المجتمعية.

وعلى مدار السنوات الماضية، أصبحت الجماهير اليابانية نموذجاً عالمياً يُحتذى به في البطولات الكبرى، فمنذ عدة نُسخ من كأس العالم، اعتاد المشجّعون اليابانيون تنظيف المدرّجات بعد نهاية المباريات، وجمع المخلّفات في أكياس خاصة يحملونها معهم إلى الملاعب، في مشهد نال إعجاب العالم وأصبح رمزاً للسلوك الحضاري في الرياضة، بحسب تقرير لصحيفة «ماركا» الإسبانية، الذي ذكر أن الأمر لم يتوقف عند الجماهير فقط، إذ اشتُهر المنتخب الياباني أيضاً بترك غرف الملابس في حالة مثالية عقب المباريات، وهي المبادرة التي دفعت العديد من المنتخبات الأخرى إلى الاقتداء بها خلال السنوات الأخيرة.

وبعد الفوز الساحق على تونس، عادت اليابان لتخطف الأضواء من جديد، لكن هذه المرة في قلب العاصمة طوكيو، وتحديداً عند تقاطع شيبويا الشهير، أحد أكثر التقاطعات ازدحاماً في العالم.

ففي الوقت الذي تجمّعت فيه آلاف الجماهير للاحتفال بالانتصار الكبير، أظهر المشجّعون مستوى لافتاً من الانضباط. وبدلاً من اقتحام الشوارع وتعطيل الحركة، انتظر الجميع إشارة المرور الخضراء قبل عبور التقاطع والاحتفال بصورة جماعية.

وقالت الصحيفة: «استمرت الاحتفالات لنحو 40 ثانية فقط، قبل أن يعود الجميع إلى الأرصفة فور تغير الإشارة مرة أخرى، في مشهد انتشر بسرعة هائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي وأثار إعجاب المتابعين من مختلف أنحاء العالم»

وأعادت هذه اللقطات التأكيد على السمعة التي اكتسبتها اليابان خلال العقود الماضية، باعتبارها واحدة من أكثر الثقافات الرياضية احتراماً للنظام العام، حيث تنجح الجماهير اليابانية في الجمع بين الحماس الكروي الكبير والالتزام الكامل بالقوانين.

وبينما تحتفل اليابان بانتصار مهمٍّ يقرّبها من الأدوار الإقصائية في مونديال 2026، يبدو أن المنتخب والجماهير يحققان الفوز معاً، الأول داخل الملعب بالأهداف والنتائج، والثاني خارجه بتقديم صورة حضارية أصبحت مصدر إلهام لكثير من جماهير كرة القدم حول العالم.

ففي زمن تكثر فيه مشاهد الفوضى والشّغب في بعض الملاعب، تواصل اليابان تقديم نموذج مختلف يؤكّد أن الشغف والانضباط يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب، وأن الاحتفال بالانتصارات لا يحتاج بالضرورة إلى تجاوز القواعد أو الإضرار بالمجتمع، بل يمكن أن يكون درساً جديداً في الاحترام والتنظيم.