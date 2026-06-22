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الرياضة

منتخب الجودو يكثّف استعداداته لبطولة الصين الكبرى

منتخب الجودو يكثّف استعداداته لبطولة الصين الكبرى
22 يونيو 2026 19:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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بدأ منتخب الجودو، معسكره الإعدادي في منطقة بويانت أوخا الرياضي بمنغوليا، استعداداً للسفر إلى الصين للمشاركة في بطولة جراند برى تشينجداو الكبرى، التي تقام خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة 521 لاعباً ولاعبة من 58 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول مُتصدر التصنيف العربي، والذي احتل المركز السادس في الترتيب العام لبطولة أولان باتور جراند سلام، التي اختُتمت أمس الأول في منغوليا.
وشهدت بطولة منغوليا في يومها الأخير تتويج لاعبة منتخبنا إليزا ليتيف، بذهبية وزن تحت 78 كجم، على حساب بطلة فرنسا المخضرمة أودري تشيوميو التي أقصت بدورها اللاعبة الألمانية مونتا أوليك المصنّفة الأولى عالمياً منذ سنوات، والحائزة على الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة لعام 2025، وبفوزها الذهبي أكدت لاعبتنا إليزا سيرها بخطوات واثقة نحو دورة لوس أنجلوس الأولمبية 2028.
وكان مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، قد شكّل بعثة بطولة الصين برئاسة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، وتضم المدرب فيكتور سيكروف والطاقم المساعد، بجانب 11 فرداً وهم: بشيرات خرودي (وزن 52 كجم سيدات)، سيمون قسطنطين (تحت 60 كجم)، نارمند بيان (تحت 66 كجم)، إليزا ليتيف (تحت 78 كجم سيدات)، ناجي يزبيك ومحمد بيك (تحت 73 كجم)، عمر جاد، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وأرام جورجيان، (تحت 90 كجم)، عمر معروف، (فوق 100 كجم)، واللاعب ظفار كوسوف، تحت 100 كجم.

الجودو
منتخب الجودو
محمد بن ثعلوب
أبوظبي جراند سلام
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