ميسي «الثامن عشر» يحطم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم



دالاس (أ ف ب)

حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 18 هدفاً في الحدث العالمي، الاثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أميركا الشمالية.

وسجل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات والذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأربعاء، هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 39، وذلك بعد أن أهدر ركلة جزاء مبكرة، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في المباراة الأولى أمام الجزائر عندما سجل ثلاثية، مع الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفاً.

وفي الوقت البدل عن ضائع من المباراة، سجل ميسي هدفه الثاني رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في صدارة البطولة الحالية و18 هدفاً قياسياً.

ويملك الدولي البرازيلي السابق رونالدو 15 هدفاً، يليه الفرنسي كيليان مبابي (14) الذي يطارد ميسي ويخوض في وقت لاحق مواجهة مع العراق.

وسجل ميسي هدفه الأول في مرمى صربيا ومونتينيجرو عام 2006، ثم هز شباك البوسنة وإيران ونيجيريا (هدفان) في 2014، وفي نسخة 2018، سجل في مرمى نيجيريا.

أما نسخته المفضلة في 2022، فسجل في مرمى السعودية والمكسيك وأستراليا وهولندا وكرواتيا وفرنسا (هدفان في النهائي الذي حسمته الأرجنتين بركلات الترجيح).

وفيما خاض ميسي أمام الجزائر مباراته الدولية رقم 200 فقد بات أول لاعب في التاريخ يخوض مباريات في ست نسخ مختلفة من كأس العالم.

ورفع الاثنين رصيده إلى 122 هدفاً في 201 مباراة دولية.

وكان ميسي قريباً من تحطيم الرقم أمام النمسا في الدقيقة التاسعة، لكنه أهدر ركلة جزاء خارج الخشبات بعد عرقلة تعرض لها زميله المهاجم لاوتارو مارتينيس داخل المنطقة.

وكانت ثالثة ركلة جزاء يهدرها في كأس العالم مقابل أربع محاولات ناجحة.