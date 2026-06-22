«الشراع الحديث» يشارك في بطولة البارح الدولية بالبحرين



دبي (وام)



أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات النسخة الـ32 من بطولة البارح الدولية، التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري.

يضم المنتخب الوطني 4 لاعبين هم عثمان الحمادي وماجد المرزوقي في فئة «إلكا 6»، وحمد المهيري في فئة «أوبتمست»، وعبدالله المهيري في فئة «إلكا 4»، فيما يترأس الوفد محمد العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وأكد العبيدلي أن المشاركة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد، الرامية إلى تطوير المنتخبات الوطنية، وتعزيز حضورها في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب توفير فرص الاحتكاك، واكتساب الخبرات للاعبين.

وأشار إلى أن المنتخب الوطني يتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية تعكس التطور المتواصل لرياضة الشراع الحديث في دولة الإمارات، وتؤكد قدرة اللاعبين على المنافسة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.