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الرياضة

الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية قياسية للأسطورة ميسي

الأرجنتين إلى دور الـ32 بثنائية قياسية للأسطورة ميسي
22 يونيو 2026 23:16

 
أرلينجتون (أ ف ب)

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قاد ليونيل ميسي الأرجنتين إلى دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، بتسجيله ثنائية قياسية في الفوز على النمسا 2-0 اليوم الاثنين على ملعب «إيه تي أند تي» في أرلينجتون قرب دالاس، ضمن الجولة الثانية من الدور الأول.
وانفرد ميسي الذي سيبلغ التاسعة والثلاثين الأربعاء، بهدفه الأول في المباراة (38)، بصدارة الهدافين الموندياليين بـ17 هدفاً بعدما كان عادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه في الجولة الأولى أمام الجزائر حين سجل ثلاثية «هاتريك»، قبل أن يضيف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+5) رافعاً غلّته إلى 18 هدفاً مونديالياً.
وحسمت الأرجنتين تأهلها إلى الدور الثاني من المجموعة العاشرة.

ميسي
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