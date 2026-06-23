من لاعب مرفوض إلى نجم غانا.. سيمينيو يتحدى جذوره الإنجليزية



معتز الشامي (أبوظبي)

تمتلك إنجلترا وفرةً هائلةً من المواهب في مركز الجناح، لكن المدرب الألماني توماس توخيل ربما كان يتمنّى لو أُتيحت له فرصة الاستفادة من موهبة أنطوان سيمينيو، لاعب غانا الحالي، الذي يستعدُّ لمواجهة البلد الذي وُلد فيه خلال كأس العالم.

ولد سيمينيو في لندن عام 2000، لكنه يمثّل منتخب غانا، بلد أصوله العائلية، وأصبح مؤخراً أحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي في صفقة قياسية بلغت 72 مليون جنيه إسترليني، ليُصبح أغلى لاعب في تاريخ بورنموث، الذي ضمّه قبل سنوات قليلة مقابل مبلغ متواضع.

لكن طريقه إلى القمة لم يكن سهلاً، ففي سنوات المراهقة، تعرّض للرفض من عدة أندية إنجليزية بارزة، من بينها توتنهام وآرسنال وميلوول وكريستال بالاس. وتراكمت خيبات الأمل إلى درجة دفعته للاعتقاد بأنه لن ينجح في بناء مسيرة احترافية في كرة القدم.

وقال سيمينيو في إحدى مقابلاته إنه كان يتساءل باستمرار مع والده عن أسباب هذا الرفض المتكرر، حتى قرّر في النهاية الابتعاد عن اللعبة وهو في الخامسة عشرة من عمره، مقتنعاً بأن حلمه قد انتهى.

إلا أن القدر منحه فرصة جديدة عندما علم عمّه ببرنامج تطوير رياضي كان يُشرف عليه المدرب الإنجليزي ديف هوكاداي، ورغم ابتعاده عن الملاعب لعام كامل وزيادة وزنه، قرر الانضمام إلى البرنامج، وهي الخطوة التي شكّلت نقطة التحول في حياته.

بعد ذلك، حصل على فرصة للانضمام إلى بريستول سيتي، الذي منحه أول عقد احترافي في سن الثامنة عشرة، ويتذكر سيمينيو تلك اللحظة جيداً، خاصة نظرة والدته التي بقيت محفورة في ذاكرته.

بدأ اللاعب رحلته من أدنى درجات كرة القدم الإنجليزية، متنقلاً بين عدة إعارات في أندية الدرجات الدنيا، قبل أن يفرض نفسه تدريجياً مع بريستول سيتي. وتحت قيادة المدرب نايجل بيرسون تطوّر مستواه بشكل لافت، حيث ساهم في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف، ما جذب اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي عام 2023 انتقل إلى بورنموث، ومن هناك بدأ نجمه يسطُع بقوة وفي الوقت نفسه، تلقّى أول استدعاء لتمثيل منتخب غانا، رغم أنه لم يسبق له اللعب مع منتخبات إنجلترا السنية.

وأوضح سيمينيو أن قرار تمثيل غانا كان سهلاً بالنسبة له، مؤكداً أنه لم يشعر يوماً بوجود فرصة حقيقية لتمثيل المنتخب الإنجليزي، وأضاف أن ارتداء قميص غانا يمثّل حلماً كبيراً له ولعائلته.

ومع وصول المدرب الإسباني أندوني إيراولا إلى بورنموث، تطوّر أداء سيمينيو بشكل أكبر، وتحوّل إلى جناح هجومي خطير بفضل سرعته وقدرته على التسجيل بكلتا القدمين، حيث سجّل 32 هدفاً وصنع 13 أخرى خلال 110 مباريات.

هذا التألق جعل العديد من أندية الدوري الإنجليزي تتنافس على ضمّه، قبل أن ينجح مانشستر سيتي في التعاقد معه، وسرعان ما أصبح عنصراً أساسياً في الفريق، وسجّل 11 هدفاً خلال نصف موسم فقط، ليساهم في تتويج النادي بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

واليوم، وبعد رحلة طويلة من الرفض والإحباط والعمل الشاق، يستعد سيمينيو لخوض مواجهة خاصة أمام إنجلترا في كأس العالم. مباراة تحمل طابعاً عاطفياً للاعب الذي وُلد في لندن، لكنه اختار تمثيل غانا، مؤكداً أنه متحمّس لهذا التحدي رغم صعوبته، في فصل جديد من واحدة من أكثر قصص البطولة إلهاماً.