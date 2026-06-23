المرأة الوحيدة بين 48 منتخباً.. تعرّف على قصة الطبيبة في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

تُسجِّل الدكتورة سوزان هورمان حضوراً تاريخياً في كأس العالم 2026، بعدما أصبحت واحدة من 3 طبيبات فقط شغلن منصب رئيس الجهاز الطبي لمنتخب رجال في تاريخ البطولة الممتد لـ96 عاماً، والأولى التي تقود الطاقم الطبّي لمنتخب كوراساو، أصغر دولة تشارك في تاريخ المونديال من حيث المساحة وعدد السكان.

ويشهد مونديال 2026 وجود امرأة واحدة فقط مقابل 47 رجلاً في منصب رئيس الجهاز الطبي للمنتخبات المشاركة، وقبل هورمان، كانت الدكتورة سيليست جيرتسيما أول امرأة تشغل هذا المنصب مع منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2010، فيما تعمل الدكتورة سيليا شوارتس طبيبة لمنتخب ألمانيا للرجال منذ عام 2023.

وعندما أبلغها الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنها المرأة الوحيدة التي تتولى رئاسة جهاز طبي في مونديال 2026، لم تُدرك هورمان أهمية الأمر في البداية، موضّحة أن وجودها كواحدة من قلة من النساء في بيئات العمل الرياضية أصبح أمراً معتاداً بالنسبة لها، لكنها أعربت عن أملها في رؤية المزيد من النساء في هذا المجال مستقبلاً، مؤكدة أن هناك عدداً كبيراً من الكفاءات النسائية القادرات على النجاح في الرياضة الاحترافية.

وُلدت هورمان في البرازيل وعملت خلال مسيرتها المهنية مع عدة أندية بارزة، من بينها ريال مدريد وآيندهوفن، كما شغلت منصب المسؤولة الطبية لمنتخب هولندا تحت 16 عاماً، وعملت طبيبة لمنتخب هولندا للسيدات لكرة اليد.

وتُعد كوراساو، الجزيرة الكاريبية التي يبلغ عدد سكانها نحو 158 ألف نسمة، جزءاً من مملكة هولندا، وقد تأهّل منتخبها إلى كأس العالم 2026 دون أي خسارة، محققاً 7 انتصارات و3 تعادلات خلال التصفيات.

وترى هورمان أن العمل في بيئة يهيمن عليها الرجال لا يمثّل مشكلة إذا أثبت الشخص كفاءته، لكنها تؤكد أن الطريق ليس سهلاً، وقالت إن المرأة تضطر غالباً إلى إثبات قدراتها أكثر من غيرها، خاصة في كرة القدم الاحترافية، حيث تواجه في البداية كثيراً من التشكيك في قدرتها على العمل ضمن منظومة الرجال.

وأشارت إلى أن بعثة كوراساو المكونة من 49 فرداً بين لاعبين وأجهزة فنية وإدارية تضم امرأة واحدة فقط هي نفسها، موضحة أن الاتحاد كان يفتقر لأي تمثيل نسائي عند انضمامها إليه.

وتحدّثت هورمان عن أبرز التحديات التي تواجه الطبيبات في كرة القدم، مشيرة إلى أن المشكلة لا تتعلق بالكفاءة المهنية، بل بطبيعة العمل التي تتطلب السفر المستمر والتواجد الدائم مع الفريق.

وأضافت أن تكوين أسرة أو فترات الحمل قد تجعل الاستمرار في هذا النمط من العمل أمراً أكثر صعوبة، خصوصاً في الرياضات النخبوية التي تتطلب التفرغ على مدار الساعة، بحسب «بي بي سي».