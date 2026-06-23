الريشة الطائرة يُطلق أول معسكر للمواهب ضمن مشروع «المسار الأولمبي»



علي معالي (أبوظبي)

نظّم اتحاد الريشة الطائرة، بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أول معسكر للمواهب الوطنية للفئات العمرية تحت 9 و11 عاماً، ضمن مشروع «المسار الأولمبي 2036–2040»، وذلك في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات الرياضية بالدولة.

ويأتي المعسكر في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية في سنٍّ مبكرة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين واللاعبات، القادرين على تمثيل الدولة مستقبلاً في البطولات القارية والعالمية والأولمبية.

أشرف على تنفيذ البرنامج الفني للمعسكر المدرب بيتر راسن، إلى جانب مدرب المنتخب الوطني محمود طيور، حيث تضمّن المعسكر سلسلة من التدريبات الفنية والبدنية والمهارية المُصمّمة خصيصاً للفئات العمرية الصغيرة، مع التركيز على تطوير المهارات الأساسية وتعزيز القدرات الحركية والذهنية وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة دولياً.

أكد سالم خميس المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، رئيس اللجنة الفنية، أن المعسكر يمثّل خطوة مهمة في تنفيذ استراتيجية الاتحاد الرامية إلى بناء قاعدة متينة من المواهب الوطنية في المراحل السنية المبكرة، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الفئات العمرية يشكّل الأساس الحقيقي لصناعة أبطال المستقبل.

وقال المزروعي: «أظهر المعسكر مستويات فنية واعدة وحماساً كبيراً من اللاعبين واللاعبات، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين. وسنواصل تنفيذ البرامج التطويرية والمعسكرات المتخصصة ضمن مشروع المسار الأولمبي 2036–2040، بما يسهم في إعداد جيل جديد من أبطال الريشة الطائرة الإماراتية».

ويُعد هذا المعسكر امتداداً للجهود التي يبذلها الاتحاد في تنفيذ مشروع المسار الأولمبي، الذي يهدف إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف وصقل المواهب الوطنية في مختلف المراحل السنية، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتطوير الرياضة التنافسية وإعداد أبطال قادرين على تمثيل الإمارات ورفع علمها في المحافل الرياضية الدولية.