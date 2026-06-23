«رهيب» يكمل جاهزيته للمشاركة في سباق ديربي إيرلندا



عصام السيد (أبوظبي)

يأمل المدرب أوين بوروز أن تكون أرضية المضمار مناسبة بما يكفي ليتمكن المُهر الصاعد «رهيب» لشادويل من اغتنام فرصته في سباق «ديربي دبي ديوتي فري الأيرلندي» في كوراه، ويحرص المدرب على إشراك الحصان «رهيب» ابن «سي ذا ستارز» الذي لم يُهزم بعد، في هذا السباق الكلاسيكي الإيرلندي، بعد غيابه عن سباق بيتفريد ديربي في إبسوم داونز في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، وبينما يؤكد بوروز أن المُهر الذي لم يُهزم بعد في حالة جيدة، فإنه سيراقب حالة أرضية المضمار طوال الأسبوع قبل اتخاذ القرار النهائي.

وقال بوروز: «رهيب بخير، يبدو سعيداً، لذا فإن المشاركة في ديربي إيرلندا هي الخطة الأساسية، قلقي الوحيد هو احتمال تحوّل أرضية المضمار إلى أرضية سريعة، لكن الأمطار غزيرة هذه الأيام، طالما لم تكن سريعة جداً، فسنشارك، قد نضطر في النهاية إلى الذهاب إلى هناك ومعاينة المضمار أولاً».

وأضاف: «أكد إيفان أركرايت، مدير السباقات في كوراه، أن أرضية المضمار لا تصبح سريعة جداً أبداً، لذا نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام».

وبعد فوزه في أول ظهور له في أسكوت في مشاركته الوحيدة في سن الثانية، عاد «رهيب» إلى الحلبة منتصراً، محافظاً على سجّله الخالي من الهزائم، بفوزه في سباق بيت 365 كلاسيك التحضيري من الفئة الثالثة في سانداون بارك.

وبعد غيابه عن سباق إبسوم داونز الرئيسي، الذي شارك فيه عدد من منافسيه، بمن فيهم الفائز بالسباق الذي يدربه أيدان أوبراين وزميله في الإسطبل «بينفينوتو سيليني»، يأمل بوروز أن يكون دخوله السباق وهو في كامل لياقته ميزةً له.

وبينما يتم تجهيز «رهيب» للمنافسة على لقب كلاسيكي، يشعر بوروز بالحماس تجاه مستقبل «حيزوم» بعد أدائه المميز وحصوله على المركز الرابع في سباق الملك جورج الخامس في رويال أسكوت.

وأضاف بوروز: «قدّم حيزوم أداءً جيداً في أول مشاركة له خارج فئة المبتدئين في سباق الملك جورج الخامس. يحتاج إلى أرضية أكثر رطوبة، لكنني أعتقد أنه كان أداءً جيداً، أعتقد أنه سيتمكن من قطع مسافة أطول، لكنني لن أستعجله في ذلك، من المؤكد أن مشاركته الأولى في سباق تكافؤ الفرص قد حسّنت من أدائه، سيكون على ما يرام في مسافة ميل ونصف، خاصةً مع أرضية رطبة بعض الشيء».