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الرياضة

شاكيرا تخطف الأضواء وتُحيّي ميسي: «فخورة بك جداً يا ليو»

شاكيرا تخطف الأضواء وتُحيّي ميسي: «فخورة بك جداً يا ليو»
23 يونيو 2026 13:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
بينما كانت الأنظار تتجه إلى ليونيل ميسي ورفاقه خلال مواجهة الأرجنتين والنمسا في كأس العالم 2026، نجحت النجمة الكولومبية شاكيرا في خطف جزء من الأضواء، بعدما ظهرت في مدرّجات ملعب دالاس برفقة أبنائها لمتابعة المباراة.
وجلست شاكيرا في إحدى المقصورات الخاصة، قبل أن تلتقطها الكاميرات خلال الشوط الثاني، لتتعالى هتافات الجماهير فور ظهورها على الشاشات العملاقة داخل الملعب، وردّت النجمة العالمية على الترحيب بالتلويح للجماهير، وسط تفاعل كبير من الحضور.
وتكرّر ظهور شاكيرا على الشاشة خلال فترة التوقف لشرب المياه، ما أثار موجة جديدة من التصفيق والهتافات، في مشهد أكد مكانتها كواحدة من أكثر الشخصيات ارتباطاً بتاريخ كأس العالم خلال العِقدين الأخيرين.
ولم يقتصر حضور شاكيرا على المدرّجات، إذ حرصت على توجيه رسالة دعم خاصة إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث كتبت: «فخورة بك جداً يا ليو، وبكل ما تُحققه لعائلتك وبلدك ولجميع اللاتينيين، التزامك وتفانيك مثال يُحتذى به، استمر في التألق». 
وترتبط شاكيرا بعلاقة خاصة مع كأس العالم، بدأت في حفل ختام مونديال ألمانيا 2006 عندما قدّمت نسخة خاصة من أغنيتها الشهيرة «Hips Don't Lie»، قبل أن تُحقق حضورها الأبرز في مونديال جنوب أفريقيا 2010 من خلال أغنية «Waka Waka (This Time for Africa)»، التي تحوّلت إلى واحدة من أشهر الأغاني في تاريخ البطولة.
وواصلت النجمة الكولومبية ارتباطها بالمونديال في نسخة البرازيل 2014 عبر أغنية «La La La»، قبل أن تعود مُجدّداً في نسخة 2026 من خلال أغنية «Dai Dai»، التي قدّمتها أيضاً خلال حفل افتتاح البطولة.
ويعكس ظهور شاكيرا في المدرّجات استمرار العلاقة الوثيقة بين الموسيقى وكرة القدم في كأس العالم، حيث تبقى النجمة الكولومبية واحدة من أكثر الفنانين ارتباطاً بالحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

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