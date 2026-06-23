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الرياضة

بني ياس يعتمد موازنات الموسم الجديد ويبحث تحضيرات الفريق الأول

بني ياس يعتمد موازنات الموسم الجديد ويبحث تحضيرات الفريق الأول
23 يونيو 2026 13:30

 
أبوظبي (لاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي بني ياس اجتماعه الدوري في مقر النادي بالشامخة، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس ورؤساء الشركات التابعة للنادي.
وناقش الاجتماع تحضيرات الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد، حيث استعرض المجلس برامج الإعداد وخطط العمل الرامية إلى توفير جميع مقومات النجاح للفريق، بما يواكب تطلعات النادي خلال المرحلة المقبلة.
كما اعتمد مجلس الإدارة الموازنات المالية للموسم الجديد للنادي والشركات التابعة، في إطار تعزيز الاستدامة المالية، ودعم خطط التطوير، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة.
وأكد المجلس أهمية مواصلة العمل وفق رؤية النادي وخططه المستقبلية، بما يُسهم في تطوير مختلف القطاعات الرياضية والإدارية، ويُعزّز مكانة نادي بني ياس على المستويات كافة.
وشدّد المجتمعون على ضرورة تكامل الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير البيئة المناسبة لتحقيق أفضل النتائج، ومواصلة مسيرة التطوير التي ينتهجها النادي في مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية.

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