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الرياضة

«يو إف سي» تطلق نظاماً جديداً لتصنيف المقاتلين

«يو إف سي» تطلق نظاماً جديداً لتصنيف المقاتلين
23 يونيو 2026 14:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعلنت منظمة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، بالتعاون مع شركة «ميتا»، إطلاق نظام «تصنيفات ميتا يو إف سي» الجديد، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ تصنيف المقاتلين، إذ يعتمد للمرة الأولى على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بدلاً من التصويت التقليدي للجنة الإعلام.
ويبدأ العمل بالنظام الجديد اعتباراً من 22 يونيو 2026، ضمن الشراكة التي تجمع «يو إف سي» و«ميتا» بصفتها الشريك التقني الرسمي للجماهير، بهدف تقديم تصنيف أكثر دقة وشفافية يستند إلى الأداء الفعلي داخل الحلبة.
وقال دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـ«يو إف سي»: «لم أكن راضياً عن نظام التصنيفات الحالي، وكنت دائماً أؤمن بوجود طريقة أفضل، تعاونّا مع ميتا لدمج التكنولوجيا مباشرة في عملية التصنيف، بما يخدم الجماهير والرياضيين على حدٍّ سواء».
من جانبه، أكد مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، أن النظام الجديد سيقدم تحليلاً أعمق لأداء المقاتلين، بما يضمن تصنيفات أكثر دقة وموضوعية.
ويعتمد نظام «تصنيفات ميتا يو إف سي» على مجموعة من المؤشرات تشمل قوة المنافس، وطريقة الفوز، وسجلَّ المقاتل، وحداثة النتائج، مع منح قيمة أكبر للانتصارات على المنافسين الأعلى تصنيفاً، وتقليل تأثير النتائج القديمة أو فترات الغياب الطويلة عن المنافسات.
ووفق أول تصنيف صادر بالنظام الجديد، تصدّر الروسي إسلام ماخاتشيف قائمة أبطال وزن الوسط، فيما جاء الأميركي شون ستريكلاند بطلاً لوزن المتوسط، والنيوزيلندي كارلوس أولبيرغ في صدارة الوزن الخفيف الثقيل، بينما احتفظ البريطاني توم أسبينال بمكانته على قمة الوزن الثقيل.
وترى «يو إف سي» أن النظام الجديد سيمنح الجماهير ووسائل الإعلام معياراً موحّداً وأكثر شفافية لتقييم المقاتلين، في خطوة تعكس توجُّه المنظمة نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الرياضة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه «يو إف سي» رسم ملامح أجندتها العالمية، بعد النجاح التاريخي لبطولة «يو إف سي فريدوم 250» التي أُقيمت في البيت الأبيض، وقبل التوجّه إلى أبوظبي لاستضافة «ليلة النزال من يو إف سي» يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، والتي تتصدّرها مواجهة ماجوميد أنكالاييف وخليل راونتري جونيور في الوزن الخفيف الثقيل، إلى جانب النزال المشترك الرئيسي بين عمر نورمحمدوف وديفيد مارتينيز في وزن الديك.

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