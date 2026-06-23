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الرياضة

تعرف على ترتيب الهدّافين في مونديال 2026

تعرف على ترتيب الهدّافين في مونديال 2026
23 يونيو 2026 13:13

 
لوس أنجليس (أ ف ب)


فيما يأتي ترتيب الهدافين في كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو:
- 5 أهداف 
ليونيل ميسي (الأرجنتين)
- 4 أهداف
كيليان مبابي (فرنسا)، إرلينج هالاند (النرويج)
- 3 أهداف
جوناثان ديفيد (كندا)، دينيز أونداف (ألمانيا)- هدفان
فولارين بالوجون (الولايات المتحدة)، كاي هافيرتس (ألمانيا)، ياسين عياري (السويد)، إيلايجا جاست (نيوزيلندا)، هاري كاين (إنجلترا)، يوهان مانزامبي (سويسرا)، كايل لارين (كندا)، إسماعيل صيباري (المغرب)، ماتيوس كونيا، فينيسيوس جونيور (البرازيل)، براين بروبي، كودي خاكبو، كريسنسيو سامرفيل (هولندا)، دايتشي كامادا، أياسي أويدا (اليابان)، ميكل أويارسابال (إسبانيا)، ماكسي أراوخو (الأوروجواي)، إسماعيلا سار (السنغال).

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- هدف واحد
خوليان كينيونيس، راوول خيمينيس، لويس رومو (المكسيك)، لاديسلاف كريتشي، ميخال ساديليك (تشيكيا)، هوانج إن-بيوم، أوه هيون-غيو (كوريا الجنوبية)، يوفو لوكيتش (البوسنة والهرسك)، نايثن صليبا (كندا)، ماوريسيو، ماتياس جالارسا (الباراغواي)، جيوفاني رينا، أليكس فريمان (الولايات المتحدة)، بريل إيمبولو، روبن فارجاس، جرانيت تشاكا (سويسرا)، جون ماكجين (اسكتلندا)، نستوري إيرانكوندا، كونور ميتكالف (أستراليا)، فيليكس نميتشا، نيكو شلوتربيك، جمال موسيالا، ناثانييل براون (ألمانيا)، ليفانو كومينينسيا (كوراساو)، فيرجيل فان دايك (هولندا)، كيتو ناكامورا، جونيا إيتو (اليابان)، أماد ديالو، فرانك كيسييه (كوت ديفوار)، ألكسندر إيزاك، فيكتور يوكيريس، ماتياس سفانبيرج، أنتوني إيلانجا (السويد)، عمر الرقيق (تونس)، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف «زيكو»، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيغيه» (مصر)، عبدالإله العمري (السعودية)، أجوستين كانوبيو (الأوروجواي)، رامين رضائيان، محمد محبي (إيران)، برادلي باركولا، عثمان ديمبيلي (فرنسا)، إبراهيم مباي (السنغال)، ليو أوستيجارد، ماركوس هولمجرين بيدرسن (النرويج)، أيمن حسين (العراق)، رومانو شميد، ماركو أرناوتوفيتش (النمسا)، علي علوان، نزار الرشدان (الأردن)، جواو نيفيش (البرتغال)، يوان ويسا (الكونغو الديمقراطية)، جود بيلينجهام، ماركوس راشفورد (إنجلترا)، مارتن باتورينا، بيتار موسا (كرواتيا)، كايليب ييرينكي (غانا)، دانييل مونيوس، لويس دياس، خامينتون كامباس (كولومبيا)، عبوسبيك فايزوللاييف (أوزبكستان)، تيبوهو موكوينا (جنوب أفريقيا)، لامين يامال (إسبانيا)، كيفن بينا، هيليو فاريلا (الرأس الأخضر)، فين سورمان (نيوزيلندا)، نذير بن بوعلي، أمين غويري (الجزائر).


- هدف عكسي 
الباراجواياني داميان بوباديّا (في مباراة الولايات المتحدة)، السويسري ميرو موهايم (في مباراة قطر)، المصري محمد هاني (في مباراة بلجيكا)، العراقي أيمن حسين (في مباراة النرويج)، الأردني يزن العرب (في مباراة النمسا)، القطري محمد مناعي (في مباراة كندا)، الأسترالي كاميرون بورجيس (في مباراة الولايات المتحدة)، السعودي حسان التمبكتي (في مباراة إسبانيا).

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