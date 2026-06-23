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الرياضة

حارس المنتخب الأردني بالدموع: «نعتذر لجمهورنا»

حارس المنتخب الأردني بالدموع: «نعتذر لجمهورنا»
23 يونيو 2026 13:31


سان فرانسيسكو (أ ف ب) 
 
قال مدرب منتخب الأردن المغربي جمال سلامي عن الخسارة أمام الجزائر: «لهذا السبب قلتُ قبل المباراة الثانية إن اللقاء الأول منحنا الثقة ودفعة معنوية حقيقية، وإننا كنا الطرف الأفضل فيه. كما أن مباراة اليوم منحتنا مزيداً من الثقة»، وتابع: «نأمل، بإذن الله، أن تساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا في المباراة المقبلة وترك انطباع إيجابي عن كرة القدم الأردنية».
وقدّم حارس مرمى المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى اعتذاره للجماهير الأردنية عقب الخسارة، معبّراً عن حزنه الشديد للنتيجة، وقال أبو ليلى، والدموع تملأ عينيه، في تصريحات تلفزيونية: «نعتذر لجمهورنا، قدّر الله وما شاء فعل. لم يحالفنا الحظ في هذه البطولة، وتلقّينا أهدافاً من كرات ثابتة، لكن هذه هي كرة القدم، آمل أن نتمكن من إسعاد الجماهير الأردنية في المباريات المقبلة». 
من جانبه، أشار الرشدان الذي سجّل هدفه الأول في المونديال إلى أن الأردن كان قريباً من الفوز والحصول على النقاط الثلاث ونوّه: «في كرة القدم لحظات تقلب المباراة، كرات ثابتة وقلة تركيز تسببت في خسارتنا، كنا الأفضل في معظم مجريات المباراة وأضعنا العديد الفرص».

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