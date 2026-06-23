ميسي.. الأكبر سناً بين «العُظماء التسعة»

عمرو عبيد (القاهرة)

مثلما بدأت القائمة التاريخية لأفضل هدّافي كأس العالم، بالنجم الأرجنتيني القديم، جييرمو ستابيلي، يُعيد «الأسطوري» ليونيل ميسي كتابة التاريخ في النُسخة الحالية، بعدما انفرد بصدارة الهدافين التاريخيين للمونديال، برصيد 18 هدفاً، ليكون الثاني في تلك القائمة من صفوف «راقصي التانجو».

ويتفوّق «البرغوث» برقم إعجازي آخر، بين «العظماء التسعة»، الذين نجحوا عبر العصور في تصدّر قائمة الهدافين التاريخيين، كونه الأكبر سناً على الإطلاق بينهم، إذ يحتفل «ليو» اليوم بعيد ميلاده التاسع والثلاثين، ليُصبح أكبر نجم في التاريخ، يتمكّن من اعتلاء صدارة القائمة العريقة، التي يوجد بها 8 نجوم آخرين، من عُظماء الهدّافين في الحقب الماضية.

وبـ39 عاماً، تجاوز ميسي رقم الألماني، ميروسلاف كلوزه أيضاً، ليس فقط على صعيد عدد الأهداف، التي تحطّمت الآن بفارق هدفين، بل إن كلوزه كان سابقاً هو الأكبر عُمراً في تلك القائمة، عندما انتزع القمة التهديفية المونديالية في عام 2014، عندما كان يبلغ من العُمر 36 عاماً وقتها، إلا أن «ساحر التانجو» اقتنص منه هذا اللقب أيضاً.

واختلف الأمر في العصر الحديث بالفعل، مُقارنة بالحقبة القديمة من القرن السابق، فيما يتعلّق بمسألة عُمر كبير هدافي المونديال، حيث سار البرازيلي رونالدو، الظاهرة، على نهج كلوزه وميسي، حيث تمكّن من تجاوز رقم الألماني، جيرد مولر، عندما بلغ 30 عاماً في مونديال 2006، بينما كان مولر لم يتجاوز الـ29، حين بات الهدّاف الأكبر في تاريخ كأس العالم، بهدفه الـ14 في نُسخة 1974.

ونجح أديمير البرازيلي في بلوغ تلك القمة عام 1950، حين كان يبلغ من العُمر 28 عاماً، مقابل حصد ستابيلي هذا الإنجاز في مونديال 1930، بعمر 25 عاماً ونصف العام، بينما تساوى «الثُلاثي» الآخر في اعتلاء الصدارة، عندما كان كل منهم في عُمر يقل عن 25 عاماً، بداية من البرازيلي ليونيداس في 1938، بـ24.7 عام، وهو نفس عُمر المجري ساندور كوتشيس في 1954، مقابل 24.8 عام للفرنسي جوست فونتين في 1958.