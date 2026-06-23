حدث في كأس العالم 2026: مباراة تحظى بمشاهدة 30.7 مليون شخص

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرضت كأس العالم 2026 حضورها العالمي منذ أيامها الأولى، بعدما سجّلت مباريات الجولة الافتتاحية أرقام مشاهدة قياسية في مختلف القارات، مؤكدة مُجدّداً مكانة البطولة بوصفها الحدث الرياضي الأكثر جماهيرية على مستوى العالم.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن مؤشرات استثنائية للتفاعل الجماهيري خلال الأسبوع الأول من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث حققت العديد من المباريات أعلى نسب مشاهدة تلفزيونية خلال العام في بلدانها، فيما سجّلت أخرى أرقاماً تاريخية غير مسبوقة في تاريخ البث الرياضي.

وفي آسيا، تصدّرت مباراة اليابان وتونس قائمة المباريات الأكثر متابعة حتى الآن في البطولة، بعدما جذبت 22.4 مليون مشاهد عبر قناة «نيبون تي في»، مع وصول ذروة المشاهدة إلى 27.6 مليون شخص، فيما بلغ إجمالي الوصول نحو 39 مليون مشاهد، وفي الصين، وصلت البطولة إلى 192 مليون مشاهد فريد، عبر قنوات التلفزيون المركزي الصيني (CCTV)، بعد 11 مباراة فقط، بينما استقطبت مواجهة اليابان وتونس وحدها 24 مليون مشاهد.

وفي أستراليا، أصبحت مباراة المنتخب الأسترالي أمام تركيا الأكثر مشاهدة في تاريخ مشاركات منتخب الرجال الأسترالي بكأس العالم، بمتوسط بلغ 3.04 مليون مشاهد، ووصلت إلى 4.8 مليون شخص إجمالاً.

أما في شمال أوروبا، فقد استحوذت مباراة السويد وتونس على 96% من سوق المشاهدة التلفزيونية في السويد، فيما بلغت النسبة في النرويج 97% خلال مباراة منتخبها أمام هايتي، في أول ظهور مونديالي للنرويجيين منذ 28 عاماً، لتصبح ثاني أكثر مباراة للمنتخب النرويجي متابعة في كأس العالم خلال القرن الحالي.

وسجّلت المباراة الافتتاحية للنمسا أمام الأردن رقماً غير مسبوق، بعدما أصبحت المحتوى التلفزيوني الأكثر مشاهدة في البلاد خلال الفترة الصباحية بين السادسة والثامنة صباحاً منذ بدء القياسات الإلكترونية للجمهور.

وفي إنجلترا، جذبت مواجهة المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا أكثر من 14 مليون مشاهد عبر قناة ITV، مع وصول الذروة إلى 15.4 مليون مشاهد، لتصبح أعلى ذروة مشاهدة تلفزيونية في المملكة المتحدة خلال عام 2026 حتى الآن.

كما استقطبت المباراة الافتتاحية للبرتغال أمام الكونجو الديمقراطية ما يقارب خمسة ملايين مشاهد، أي نحو نصف سكان البرتغال، لتُصبح أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في البلاد خلال العام الجاري.

وشهدت بنما بدورها رقماً قياسياً تاريخياً، بعدما سجّلت مباراتها في البطولة أعلى نسبة مشاهدة لمباراة في كأس العالم عبر تاريخ البلاد، بمتوسط بلغ 1.1 مليون مشاهد، وبحصة سوقية وصلت إلى 74.4%.

وفي الأميركتين، واصل مونديال 2026 تحطيم الأرقام القياسية، حيث حققت المباراة الافتتاحية للمكسيك أمام جنوب أفريقيا أعلى نسبة مشاهدة لمباراة كأس عالم في البلاد خلال القرن الحادي والعشرين، بمتوسط بلغ 23.4 مليون مشاهد، قبل أن تُحطم مواجهة المكسيك وكوريا الجنوبية الرقم نفسه مجدداً بوصولها إلى 25.5 مليون مشاهد.

كما حقق أول انتصار لكندا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم متوسط مشاهدة بلغ 5.3 مليون شخص، ليصبح أكثر مباريات المنتخب الكندي متابعة في دور المجموعات على الإطلاق.

وفي البرازيل، أكدت الجماهير مجدداً شغفها الاستثنائي بمنتخب «السيليساو»، بعدما جذبت مواجهة هايتي متوسطاً بلغ 30.7 مليون مشاهد عبر شبكتي TV Globo وSporTV، فيما وصل إجمالي الجمهور عبر منصات مجموعة Globo إلى 51.3 مليون مشاهد. كما سجّلت منصة CazéTV رقماً عالمياً جديداً لأعلى مشاهدة مباشرة لمباراة كرة قدم عبر موقع يوتيوب.

وامتدّ الزخم الجماهيري إلى الدول المستضيفة الثلاث، حيث حققت المباراة الافتتاحية للولايات المتحدة أمام باراجواي أعلى نسبة مشاهدة باللغة الإنجليزية لمباراة للمنتخب الأميركي في تاريخ كأس العالم عبر شبكة FOX، فيما سجّلت شبكة Telemundo أعلى مشاهدة باللغة الإسبانية لمباراة للولايات المتحدة في تاريخ البطولة.

كما حققت شبكتا FOX وTelemundo أرقاماً قياسية إضافية خلال الأسبوع الأول، إذ أصبحت بعض مباريات دور المجموعات الأعلى مشاهدة في تاريخ البث الناطق بالإنجليزية والإسبانية في الولايات المتحدة لمباريات لا يشارك فيها المنتخب الأميركي.

ومع استمرار البطولة في مراحلها الأولى، تؤكد الأرقام المسجّلة حتى الآن أن كأس العالم 2026 لا تكتفي بتحطيم الأرقام داخل المستطيل الأخضر، بل تواصل تعزيز مكانتها كأكبر حدث رياضي عالمي، قادر على جذب مئات الملايين من المشاهدين وتوحيد الجماهير عبر مختلف القارات والثقافات.

الأعلى مشاهدة في الأسبوع الأول

البرازيل × هايتي: 30.7 مليون مشاهد

المكسيك × كوريا الجنوبية: 25.5 مليون مشاهد

اليابان × تونس: 22.4 مليون مشاهد

إنجلترا × كرواتيا: 14 مليون مشاهد

192 مليون مشاهد فريد تابعوا البطولة عبر CCTV بعد 11 مباراة

5.3 مليون مشاهد لأول فوز كندي في كأس العالم

74.4 % حصة مشاهدة قياسية لمباراة بنما

97 % من جمهور التلفزيون النرويجي تابع مباراة منتخب بلاده الأولى في المونديال منذ 28 عاماً