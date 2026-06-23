«رو».. هالاند يسجّل والأمة النرويجية «تجدّف» في مدرجات المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد غياب استمر 28 عاماً عن نهائيات كأس العالم، عادت النرويج بقوة إلى المسرح العالمي، ليس فقط بفضل نتائجها المميزة وأهداف نجمها إيرلينج هالاند، بل أيضاً بسبب ظاهرة جماهيرية فريدة من نوعها تحوّلت إلى أحد أبرز مشاهد مونديال 2026.

المنتخب النرويجي حجز مبكراً مقعده في دور الـ32 بعدما حقّق انتصارين متتاليين على العراق ثم السنغال، فيما يواصل هالاند مطاردة صدارة هدّافي البطولة برصيد أربعة أهداف. لكن بعيداً عن المستطيل الأخضر، كان حديث الجماهير ووسائل الإعلام يدور حول احتفال يحمل اسم «رو» أو «التجديف»، المستوحى من إرث الفايكنج التاريخي.

ويقوم هذا الاحتفال على حركة جماعية تشبه التجديف في القوارب الطويلة التي اشتُهر بها الفايكنج، حيث يتجمع المشجعون في المدرجات ويحرّكون أذرعهم بشكل متزامن على إيقاع الطبول، مردّدين كلمة «رو» التي تعني «جدّف» باللغة النرويجية.

الفكرة أطلقتها رابطة المشجعين الرسمية للمنتخب النرويجي «أولييبيرجيت»، بهدف صناعة هوية جماهيرية خاصة خلال كأس العالم وترك بصمة مميزة في البطولة. ويبدأ العرض عادة بصوت بوق فايكنجي تقليدي، قبل أن يقود أحد المشجعين الإيقاع عبر الطبول، لتتحول المدرجات إلى مشهد جماعي استثنائي يزداد سرعة وحماساً مع مرور الوقت.

ولم يتوقف الأمر عند الجماهير فقط، إذ انضم لاعبو المنتخب أنفسهم إلى الاحتفال عقب الفوز على السنغال، حيث تولى القائد مارتن أوديجارد قرع الطبل، بينما شارك زملاؤه والجماهير في أداء الحركة الجماعية، احتفالاً بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وامتدت الظاهرة إلى خارج الملاعب، بعدما نفّذ أعضاء البرلمان النرويجي الاحتفال دعماً للمنتخب، كما اجتاحت جماهير النرويج ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك وقدّمت العرض أمام المارة والسياح، في مشهد حظي بانتشار واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم أن كثيرين ربطوا «رو» بالتصفيقة الآيسلندية الشهيرة التي خطفت الأنظار في كأس أوروبا 2016، فإن المشجعين النرويجيين نجحوا في منحها طابعاً خاصاً يعكس الثقافة والهوية الوطنية لبلادهم.

ولم تقتصر لمسات النرويج الإبداعية على المدرجات، إذ لفتت الأنظار قبل البطولة بفيديو إعلان القائمة الذي رواه الملك هارالد الخامس بنفسه، إضافة إلى جلسة تصوير ظهر خلالها هالاند وزملاؤه بملابس الفايكنج أمام المضايق الطبيعية الشهيرة في البلاد.

ومع اكتمال العلامة الكاملة في أول جولتين، تستعد النرويج لمواجهة مرتقبة أمام فرنسا لتحديد متصدر المجموعة، في لقاء قد يكون من أبرز مباريات الدور الأول، وبينما يواصل هالاند ورفاقه رحلة البحث عن إنجاز تاريخي، يبدو أن «روح الفايكنج» أصبحت بالفعل أحد أكثر المشاهد حضوراً وإثارةً في مونديال 2026.