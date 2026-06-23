مراهقون أمريكيون يشاركون «الديوك» تدريب استثنائي في المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت استعدادات المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم 2026 واحدة من أكثر القصص الإنسانية والرياضية إثارة، بعدما وجد عدد من المراهقين الأمريكيين أنفسهم فجأة يتدربون ويلعبون إلى جانب نجوم منتخب فرنسا، في تجربة وصفها الجميع بأنها أقرب إلى الحلم.

القصة بدأت عندما قرر المدير الفني للمنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب الحفاظ على جاهزية اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي في الفوز على السنغال، أو الذين حصلوا على دقائق محدودة فقط. ولتنفيذ ذلك، احتاج المنتخب الفرنسي إلى مباراة تدريبية قوية خلال معسكره في مدينة بوسطن.

وقع الاختيار على فريق نيو إنجلاند ريفولوشن الثاني، الذي ينشط في الدرجات التطويرية لكرة القدم الأميركية. لكن المفاجأة أن العديد من لاعبي الفريق لم يكونوا متاحين، ما دفع الجهاز الفني لاستدعاء عدد من لاعبي الأكاديمية والشباب، بينهم لاعبون تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عاما.

وفجأة، وجد هؤلاء اللاعبون أنفسهم في الملعب إلى جانب أسماء عالمية مثل نجولو كانتي، ماركوس تورام، ريان شرقي، وارن زاير إيمري، إبراهيم كوناتي ولوكاس هيرنانديز.

وقرر الطرفان دمج اللاعبين في فرق مختلطة وخوض ثلاث فترات تدريبية مدة كل منها 30 دقيقة، بدلاً من إقامة مباراة تقليدية. ويؤكد بابلو موريرا، مدرب نيو إنجلاند الثاني، أن التجربة كانت استثنائية بكل المقاييس، مشيرا إلى أن لاعبيه لم يكتفوا بمواجهة نجوم فرنسا، بل لعبوا معهم وتلقوا منهم التوجيهات داخل أرض الملعب.

وأضاف أن أكثر ما لفت الانتباه كان المستوى الذهني والفني للاعبي فرنسا، خاصة المدافع إبراهيم كوناتي الذي أدار الخط الخلفي باحترافية كبيرة وقدم درسا عمليا في التمركز والقيادة.

ومن بين أكبر المستفيدين من التجربة، لاعب الوسط لوغان أزار البالغ من العمر 15 عاما، والذي شارك في مركز الظهير الأيمن وظهر بثقة كبيرة بعد الاحتكاك المباشر بنجوم المنتخب الفرنسي.

ورغم أن معظم هؤلاء اللاعبين قد لا تتكرر لهم فرصة اللعب في هذا المستوى مستقبلاً، فإن موريرا يرى أن ما حدث سيبقى نقطة تحول مهمة في مسيرتهم الرياضية، مؤكداً أن الاحتكاك المباشر بنجوم الصف الأول في العالم منحهم معياراً حقيقياً لما يتطلبه الوصول إلى القمة، في واحدة من أكثر القصص إلهاماً خلال مونديال 2026.