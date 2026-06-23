96 عاماً من الحكايات.. كأس العالم يطوي قرناً من الذكريات بالمباراة 1000



معتز الشامي (أبوظبي)

لم تكن مواجهة اليابان وتونس في كأس العالم 2026 مجرد مباراة ضمن منافسات دور المجموعات، بل تحوّلت إلى محطة استثنائية في تاريخ البطولة بعدما حملت الرقم 1000 في سجل مباريات كأس العالم منذ انطلاق النسخة الأولى عام 1930.

وعلى مدار 96 عاماً، تحوّلت البطولة من حدث محدود أقيم في أوروجواي بمشاركة 13 منتخباً فقط إلى أكبر تظاهرة كروية على مستوى العالم، تستقطب مليارات المشاهدات وتجمع منتخبات من مختلف القارات تحت راية المنافسة على الكأس الأغلى في عالم كرة القدم.

البداية كانت في 13 يوليو 1930 عندما استضافت أوروجواي أول نسخة من البطولة. وفي ذلك اليوم سجل الفرنسي لوسيان لوران أول أهداف كأس العالم، ليفتتح رحلة طويلة من اللحظات الخالدة التي صنعت ذاكرة المونديال.

وخلال العقود التالية، شهدت البطولة تتويج أبطال وأساطير تركوا بصمتهم في سجلات اللعبة، من بيليه ومارادونا إلى زيدان ورونالدو وميسي، فيما تحوّلت بعض المباريات إلى علامات فارقة ارتبطت بأحداث لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حتى اليوم.

ومع توسع البطولة وزيادة عدد المنتخبات والمباريات، واصل كأس العالم نموه ليعكس تطور كرة القدم عالمياً، حتى وصل إلى نسخته الحالية التي تضم 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ.

وتمثّل المباراة رقم 1000 محطة رمزية تؤكد حجم الإرث الذي صنعته البطولة على مدار ما يقرب من قرن كامل، إذ لم تعُد كأس العالم مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت حدثاً عالمياً يجمع الشعوب والثقافات ويصنع قصصاً تتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

وبغض النظر عن نتيجة مواجهة اليابان وتونس، فإن المنتخبين ضمنا مكانهما في سجلات البطولة، باعتبارهما طرفي المباراة الألف في تاريخ كأس العالم، وهي محطة جديدة تضاف إلى سجل طويل من اللحظات التي صنعت أسطورة المونديال ومازالت تكتب فصولها حتى اليوم.



1000 مباراة في تاريخ كأس العالم

1930

المباراة الأولى

فرنسا 4-1 المكسيك

1954

المباراة رقم 100

النمسا 3-1 أوروجواي

1966

المباراة رقم 200

إنجلترا 4-2 ألمانيا الغربية

1986

المباراة رقم 400

الأرجنتين 1-0 أوروجواي

1990

المباراة رقم 500

تشيكوسلوفاكيا 4-1 كوستاريكا

2018

المباراة رقم 900

فرنسا 4-2 كرواتيا

2026

المباراة رقم 1000

اليابان 4-0 تونس