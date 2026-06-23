إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»



معتز الشامي (أبوظبي)

تواصل الرأس الأخضر كتابة واحدة من أجمل قصص كأس العالم 2026، بعدما اقترب المنتخب القادم من أرخبيل صغير في المحيط الأطلسي من تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في أول مشاركة له على الإطلاق في البطولة.

وكان المنتخب الملقّب بـ«القروش الزرقاء» قد فاجأ الجميع في ظهوره الأول بالمونديال عندما فرض التعادل على إسبانيا، رغم الفارق الكبير بين المنتخبين في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (65 مركزاً في تصنيف فيفا العالمي)، ثم عاد ليؤكد أن ما حققه لم يكن مجرد مصادفة، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً بنتيجة 2-2 أمام أوروجواي، بطلة العالم مرتين.

وبفضل هذا الأداء، أصبح منتخب الرأس الأخضر واحداً من أبرز مفاجآت البطولة، حيث أثبت المنتخب، الذي يمثّل دولة لا يتجاوز عدد سكانها 525 ألف نسمة، قدرته على مجاراة منتخبات عريقة تمتلك تاريخاً طويلاً في كأس العالم.

وخلال مواجهة أوروجواي، قدّم لاعبو الرأس الأخضر عرضاً هجومياً جريئاً منذ الدقائق الأولى، ونجحوا في فرض أسلوبهم على أحد أقوى منتخبات أميركا الجنوبية، وجاءت اللحظة التاريخية الأولى عندما سجّل كيفن بينا هدفاً رائعاً من ركلة حرة مباشرة نفّذها من مسافة بعيدة، ليفجر احتفالات كبيرة في العاصمة برايا.

ورغم أن كثيراً من المحللين توقّعوا خسارة المنتخب أمام أوروجواي، فإن اللاعبين رفضوا الاستسلام لهذه التوقعات وبعد أن تأخروا في النتيجة، عادوا للمباراة وسجّلوا هدف التعادل الثاني عبر هيليو فاريلا، الذي استغل هفوة دفاعية وأظهر مهارة كبيرة في إنهاء الهجمة.

وبعد إدراك التعادل، أظهر المنتخب الصلابة الدفاعية نفسها التي ساعدته على الخروج بنتيجة إيجابية أمام إسبانيا، مع مواصلة البحث عن هدف الفوز حتى اللحظات الأخيرة، الأمر الذي نال إعجاب المتابعين والخبراء.

وعبّرت جماهير المنتخب عن شعورها بالفخر بعد النتائج التاريخية، مؤكدين أن الكثيرين شكّكوا في قدرتهم على المنافسة قبل انطلاق البطولة، لكن الفريق أثبت جدارته على أرض الملعب.

وبعد أول جولتين، تحتلُّ الرأس الأخضر المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد نقطتين، متساويةً مع أوروجواي، ما يمنحها فرصة حقيقية للتأهل إلى دور الـ32 في ظل النظام الجديد لكأس العالم.

ويخوض المنتخب مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام السعودية، ويكفيه تحقيق الفوز لضمان العبور إلى الأدوار الإقصائية. وفي حال تحقق ذلك، سينضم إلى قائمة قصيرة جداً من المنتخبات ذات التصنيف المتأخر التي نجحت في تجاوز دور المجموعات، حيث تُعد نيجيريا (المركز 74 في عام 1998) وروسيا (المركز 70 في عام 2018) الفريقين الوحيدين اللذين تأهَّلا إلى مرحلة خروج المغلوب سابقاً، وكان تصنيفهما أدنى من تصنيف الرأس الأخضر الحالي (المركز 63).

كما أصبح منتخب الرأس الأخضر أول منتخب يشارك في كأس العالم للمرة الأولى وينجح في تجنُّب الخسارة خلال أول مباراتين له منذ إنجاز السنغال في مونديال 2002.

ولا يكمن سرُّ نجاح المنتخب في نتائجه فقط، بل في الثقة والمتعة التي يلعب بها لاعبوه. فالفريق لا يكتفي بالدفاع أو البحث عن التعادل، بل يسعى لمنافسة الجميع دون خوف، وهو ما جعله أحد أكثر المنتخبات إمتاعاً وجاذبية في كأس العالم الحالية، وقصة مُلهمة يتابعها عشاق كرة القدم حول العالم.