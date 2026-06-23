أونداف.. من عامل مصنع إلى بطل أسطوري في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يمضِ وقت طويل منذ أن تعرّض المهاجم الألماني دينيز أونداف لانتقادات علنية من مدرب منتخب ألمانيا يوليان ناجلسمان، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً أصبح اليوم أحد أبرز أسلحة «المانشافت» في كأس العالم 2026.

وساهم أونداف بشكل حاسم في فوز ألمانيا المثير 2-1 على منتخب كوت ديفوار بعدما سجّل الهدفين، ليقود منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية للمونديال للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب في نسخة 2014، وبفضل 3 أهداف وتمريرتين حاسمتين، وصل أونداف إلى 5 مساهمات تهديفية خلال مباراتين فقط شارك فيهما بديلاً، معادلاً الرقم القياسي لأكثر مساهمات تهديفية للاعب بديل في كأس العالم منذ عام 1966، وهو الرقم الذي حققه الكاميروني روجيه ميلا عام 1990.

ورغم تألُّقه الحالي، لم يكن مكان أونداف في قائمة ألمانيا للمونديال مضموناً، ففي مارس الماضي، أثارت تصريحاته بشأن رغبته في حجز مكان أساسي مع المنتخب ردَّ فعلٍ من ناجلسمان، الذي اعتبر أن اللاعب يضع ضغوطاً إضافية على نفسه، بل إن المدرب ذهب إلى حد القول إن أونداف ربما لم يكن ليسجل هدف الفوز المتأخر أمام غانا لو بدأ المباراة أساسياً، قبل أن يكشف لاحقاً أنه اعتذر للاعب عن تلك التصريحات.

لكن أونداف اختار الرد داخل الملعب، حيث رفع رصيده إلى 9 أهداف في 11 مباراة دولية، ما جعله مرشحاً بقوة لدخول التشكيلة الأساسية، وبعد الفوز على كوت ديفوار، لم يستبعد ناجلسمان الدفع به أساسياً أمام منتخب الإكوادور في ختام دور المجموعات، مؤكداً أنه لا يريد إفساد الحالة الفنية الرائعة التي يعيشها اللاعب.

وتُعد رحلة أونداف إلى القمة واحدة من أكثر القصص إلهاماً في كرة القدم الألمانية، فحين كان في الرابعة عشرة من عمره، استغنى عنه نادي فيردر بريمن بحجة أنه قصير القامة ولا يملك مستقبلاً مع الفريق، وهو ما شكّل صدمة كبيرة له.

وفي سنِّ السابعة عشرة، كان يتقاضى نحو 120 جنيهاً إسترلينياً أسبوعيا فقط أثناء اللعب في دوري الدرجة الرابعة الألماني مع نادي هافيلسه، بينما كان يعمل 8 ساعات يومياً في أحد المصانع. واستذكر تلك المرحلة، قائلاً إنه كان يستيقظ في الرابعة صباحاً، يتوجّه إلى العمل، ثم إلى التدريبات، قبل العودة إلى منزله في الثامنة مساء، مكرّراً الروتين نفسه يومياً، لأنه لم يكن قادراً على العيش من دخل كرة القدم وحده.

وانتقل أونداف إلى نادي يونيون سان جيلواز عام 2020، وساعده على الصعود إلى الدوري البلجيكي الممتاز، ثم سجّل 25 هدفاً في موسم واحد، ما منحه فرصة الانتقال إلى برايتون آند هوف ألبيون. لكن تجربته في الدوري الإنجليزي لم تكن مثالية، حيث سجّل 5 أهداف فقط في 22 مباراة خلال موسم 2022-2023، ليُعار إلى شتوتجارت الذي تعاقد معه نهائياً في 2024.

وشهد موسم 2025-2026 انفجاراً تهديفياً لأونداف بعدما أحرز 19 هدفا في الدوري الألماني، محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف هاري كين، وهو ما ضمن له مكاناً في قائمة كأس العالم.

ورغم اعتماد ناجلسمان على كاي هافيرتز كرأس حربة أساسي في مباراتي كوراساو وكوت ديفوار، فإن أونداف بات يفرض نفسه بقوة. وأشاد المدرب بقدراته، مؤكداً أنه يصل إلى أعلى مستوياته في البطولة، وأنه قادر على الدخول مباشرة في أجواء المباراة دون الحاجة إلى وقت للتأقلم.

وإذا واصل المهاجم الألماني هذا المستوى المميز، فقد يكون في طريقه لحصد المزيد من الجوائز، وربما المساهمة في تحقيق حلم ألمانيا بالتتويج بلقبها الخامس في كأس العالم.