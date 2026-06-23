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الرياضة

خورفكان يستقر على تركيا لمعسكر الإعداد الخارجي

خورفكان يستقر على تركيا لمعسكر الإعداد الخارجي
23 يونيو 2026 18:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)
استقرت إدارة نادي خورفكان على تركيا لتكون مقراً لمعسكر الفريق الخارجي استعداداً للموسم الرياضي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مختلف الخيارات المطروحة واعتماد الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالمعسكر من قبل اللجنة الفنية والجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر.
وتم الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بالمعسكر، بما في ذلك مقر الإقامة وملاعب التدريبات وبرنامج المباريات الودية المصاحبة، في انتظار الاعتماد الرسمي النهائي من قبل مجلس إدارة النادي خلال الفترة المقبلة تمهيداً للإعلان عن البرنامج الكامل للإعداد.
كما قامت إدارة النادي بإخطار اللاعبين بموعد التجمع الداخلي الذي يسبق انطلاق المعسكر الخارجي، حيث سيخضع الفريق لمرحلة إعداد أولية داخل الدولة قبل التوجه إلى تركيا لبدء المرحلة الرئيسية من التحضيرات للموسم الجديد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي لتوفير أفضل الظروف الفنية للفريق الأول، بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين والوصول إلى أعلى مستويات الإعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية، في ظل المتابعة المستمرة من اللجنة الفنية والجهاز الفني لضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من فترة التحضير المقبلة.

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