حرب تصريحات تشتعل بين البرازيل والأرجنتين في كأس العالم



معتز الشامي (أبوظبي)

تحوّلت الأنظار في كأس العالم 2026 من المستطيل الأخضر إلى قاعات المؤتمرات الصحفية، بعدما اندلع جدل كروي مثير بين اثنين من أبرز المدربين في عالم كرة القدم، الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل، وليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

بدأت القصة عندما تحدث أنشيلوتي عن المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم، متطرقاً إلى أسلوب لعب الأرجنتين، حيث أشار إلى أن المنتخب حامل اللقب لا يعتمد على «الكثافة العالية» أو الضغط المستمر، الذي يميّز العديد من المنتخبات الكبرى في الوقت الحالي.

وأثارت تصريحات المدرب الإيطالي اهتمام وسائل الإعلام سريعا، خاصة في ظل المنافسة التاريخية بين البرازيل والأرجنتين، لكن سكالوني اختار التعامل معها بطريقة مختلفة تماماً، وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة النمسا، فاجأ سكالوني الجميع برد هادئ حمل قدراً من الدبلوماسية والذكاء، رافضاً تحويل الموقف إلى أزمة إعلامية جديدة.

وقال مدرب الأرجنتين: «البعض اعتبر ما قاله أنشيلوتي انتقاداً، لكنني أراه إشادة أكثر منه انتقاداً، وأنا مقتنع بذلك تماماً»، وبهذه الكلمات القصيرة نجح سكالوني في إغلاق باب الجدل سريعاً، محولاً التصريحات التي كان يمكن أن تشعل مواجهة إعلامية إلى فرصة للحديث عن فلسفة فريقه داخل الملعب.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن مفهوم «الكثافة» في كرة القدم الحديثة أصبح محل جدل، مشيراً إلى أن الركض المستمر والضغط المتواصل ليسا المعيار الوحيد للحكم على قوة أي فريق.

وأضاف أن الأهم هو سرعة استعادة التنظيم بعد فقدان الكرة والقدرة على التحكم في إيقاع المباراة وفرض الشخصية الفنية على المنافس، وهي أمور يراها من أبرز نقاط القوة لدى منتخب الأرجنتين.

وتعكس هذه الرؤية الأسلوب الذي قاد به سكالوني منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم، حيث اعتمد على التوازن والذكاء التكتيكي أكثر من الاعتماد على الحلول البدنية فقط.

وسائل الإعلام الأرجنتينية رحّبت برد سكالوني، معتبرة أنه عكس حالة من النضج والخبرة في التعامل مع الضغوط المحيطة بالفريق خلال البطولة، كما أنه منع أي تشتيت قد يؤثر على تركيز اللاعبين في مرحلة حساسة من المنافسات.

وفي الوقت نفسه، رأى كثيرون داخل الأرجنتين أن ما قاله أنشيلوتي يمكن تفسيره باعتباره اعترافاً بخصوصية أسلوب المنتخب الأرجنتيني، الذي يفضل إدارة المباريات والتحكم في نسقها بدلاً من الدخول في مواجهات بدنية مفتوحة.

وعلى الصعيد الفني، حذر سكالوني من خطورة منتخب النمسا قبل المواجهة المرتقبة بين الطرفين، مؤكداً أن الفريق الأوروبي يمتلك عناصر مميزة ويجيد اللعب المباشر والضغط المتقدم، فضلاً عن تقديمه مستويات قوية خلال التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقال مدرب الأرجنتين إن المباراة لن تكون سهلة، خاصة أن المنتخبين حققا نتائج إيجابية في بداية البطولة، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة وصعوبتها، وفي ختام حديثه، قدم سكالوني قراءة أوسع لمشهد كأس العالم الحالي، مشدداً على أن الفوارق بين المنتخبات الكبرى والمنتخبات الصاعدة أصبحت أقل من أي وقت مضى، وأكد أن البطولة الحالية أثبتت أنه لم يعد هناك منافس سهل، وأن جميع المنتخبات تدخل المباريات بهدف المنافسة وتحقيق النتائج، وهو ما يمنح كأس العالم مزيداً من الإثارة والندية.

وبينما تواصل الأرجنتين سعيها نحو التأهل وحصد النقاط، يبدو أن سكالوني مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأن ما يصفه البعض بـ«قلة الكثافة» ليس نقطة ضعف، بل أحد أسرار قوة منتخب يعرف جيداً كيف يسيطر على المباريات عندما تحين لحظات الحسم.