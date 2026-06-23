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الرياضة

بحضور وزير الرياضة.. اختتام بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة

بحضور وزير الرياضة.. اختتام بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة
23 يونيو 2026 15:54

 

دبي (الاتحاد)

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اختُتمت منافسات بطولة الإمارات للجاليات لكرة السلة، التي نظّمتها لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية تحت رعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة ونادي «تشامبس» الرياضي، بتتويج فريق أميركا الشمالية بلقب البطولة، عقب فوزه على فريق السنغال في المباراة النهائية.
وشهد اليوم الختامي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية وممثّلي الجهات الشريكة، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء احتفالية عكست التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات.
وشارك في البطولة، التي استمرت أكثر من شهر، 12 فريقاً من الجاليات المقيمة في الدولة، شملت الإمارات، ومصر، والفلبين، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، وتركيا، وإسبانيا، والسنغال، والصين، وأوزبكستان، وأميركا الشمالية.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن المحصّلة الختامية للبطولة تعكس نجاح الجهود الرامية إلى توفير منصة رياضية جاذبة وحاضنة للمواهب من مختلف الجاليات، وبيئة تفاعلية جمعت العائلات والشباب، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركاء أسهم في تنظيم حدث متميّز عزّز الرياضة المجتمعية ودعّم الرياضة الوطنية.
وأشاد سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، بالمستوى التنظيمي والتفاعل المجتمعي اللذين رافقا البطولة، مؤكداً أن الحدث قدّم تجربة رياضية تفاعلية مبتكرة عزّزت مكانة دبي وجهة رياضية عالمية، بما يتوافق مع مستهدفات الخطة الرياضية لدبي 2033 وعام الأسرة 2026.
وشهدت الفعاليات الختامية إقامة مباريات «All Stars» الاستعراضية بمشاركة نخبة من لاعبي البطولة ضمن أربعة فرق مثلت قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية، كما أقيمت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سوريا ولبنان، إلى جانب عدد من الأنشطة والمسابقات التفاعلية المخصصة للجمهور.
وفي ختام البطولة، كرّم ممثّلو وزارة الرياضة ومجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة فريق أميركا الشمالية الفائز باللقب، كما تم تكريم أصحاب المراكز المتقدمة واللاعبين المتميزين.
وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 130 ألف درهم، منها 50 ألف درهم خُصصت للجمهور، في خطوة استهدفت تعزيز الحضور الجماهيري وتشجيع العائلات والجاليات على المشاركة في الفعاليات الرياضية المجتمعية.
 

كرة السلة
أحمد بالهول الفلاسي
وزارة الرياضة
مجلس دبي الرياضي
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