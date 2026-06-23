«عالم دبي».. رياضة في 40 ملعباً على مساحة 280,000 قدم



دبي (الاتحاد)



أعلن عالم دبي للرياضة عن انطلاق موسمه الصيفي الحافل بالفعاليات لعام 2026 رسمياً، بافتتاح الدورة السادسة عشرة من عالم دبي للرياضة، بحضور ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وعيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي.

يتم تنظيم عالم دبي للرياضة من قِبل مركز دبي التجاري العالمي بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 19 يونيو حتى 25 أغسطس 2026، ويقدم برنامجاً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفعاليات المجتمعية والتحديات وتجارب اللياقة البدنية المصمّمة خصيصاً لتعزيز نشاط جميع أفراد العائلة طوال فصل الصيف.

وتُعد نسخة هذا العام من عالم دبي للرياضة الأكبر والأفضل على الإطلاق، حيث توفر أكثر من 40 ملعباً رياضياً تمتد على مساحة تزيد على 280,000 قدم مربعة، وتقدم تسع رياضات رئيسية تشمل: كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة، وتنس الريشة، والكريكيت، والبيكل بول. ويفتح عالم دبي للرياضة أبوابه يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى منتصف الليل في قاعات زعبيل 2 - 6، ليصبح الوجهة الصيفية الأمثل من خلال برنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التي تناسب جميع الأعمار والقدرات، والمصمّمة لتعزيز صحة المجتمع.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يعكس عالم دبي للرياضة 2026 التزامنا الراسخ بدعم صحة المجتمع وجودة الحياة، عبر إتاحة تجارب رياضية متنوعة وشاملة طوال أشهر الصيف. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع مجلس دبي الرياضي وشركائنا الاستراتيجيين، نعمل على تشجيع سكان دبي وزوّارها على تبنِّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً وتحسين صحتهم الجسدية والنفسية، وتعزيز التواصل المجتمعي، من خلال ما تتمتع به الرياضة من قدرة على تقريب الناس».

ويشهد عالم دبي للرياضة هذا العام إطلاق مضمار داخلي جديد بالكامل للجري والمشي بطول كيلومتر واحد، ما يتيح للراغبين في مواصلة تدريباتهم وقطع مسافاتهم المعتادة ممارسة نشاطهم بعيداً عن حرارة الطقس في الخارج. وتشمل الإضافات الجديدة لعام 2026 أكاديمية وولفيز للدراجات، التي تُقدم دورات تدريبية تحت إشراف مدربين متخصّصين لمساعدة راكبي الدراجات المبتدئين والخبراء على تطوير مهاراتهم ومواصلة ممارسة رياضتهم طوال فصل الصيف. كما شهد عالم دبي للرياضة توسّعاً في برنامجه المتنوع هذا العام من خلال تقديم رياضة التوجه بالبوصلة، بالتعاون مع مؤسسة رياضة التوجه بالبوصلة في دولة الإمارات، وهي رياضة مشوّقة تجمع بين النشاط البدني ومهارات الملاحة وحل المشكلات.

وتسجّل شرطة دبي مشاركتها الأولى في عالم دبي للرياضة عبر إطلاق جلسات «تدرّب مع الشرطة»، التي تجمع أفراد المجتمع في تجربة رياضية تفاعلية ومميزة. وتبدأ الجلسات الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر يونيو، وتتواصل طوال شهر يوليو، لتمنح سكان دبي وزوّارها فرصة التدريب إلى جانب أفراد شرطة دبي ضمن مجموعة متنوعة من الرياضات تشمل الكرة الطائرة، وكرة السلة، والريشة، وكرة القدم، والبادل، وتمارين اللياقة. وتوفر هذه المبادرة أجواءً ممتعة للجميع، بهدف تشجيع النشاط البدني ودعم الصحة وجودة الحياة وتعزيز التواصل المجتمعي، مع إتاحة الفرصة أمام المشاركين من جميع الأعمار والمستويات الرياضية للتعلم والاستفادة من خبرات الرياضيين والمدربين المتخصّصين.