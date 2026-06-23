الاتحاد العربي لألعاب القوى يستعرض أجندة بطولات 2027

الإسماعيلية (وام)

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى عرض روزنامة البطولات لعام 2027، على الاتحادات الوطنية لإبداء رغبتها في استضافتها وبحث الملفات التطويرية الخاصة بالأبطال، ودعم المواهب الناشئة، والخطط والبرامج المستقبلية.

جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد الـ 28 الذي عقد مساء أمس، برئاسة علي بن إبراهيم الشيخي، تزامناً مع فعاليات البطولة العربية تحت 16 و23 عاماً، والمقامة حالياً بمدينة الإسماعيلية المصرية.

وتطرق الاجتماع إلى التقريرين الإداري والفني للبطولة العربية الـ21، للشباب والشابات التي أقيمت في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل الماضي، مثنياً على نجاحها وتميزها.

واطلع المجلس على آخر التحضيرات الخاصة باحتفال اليوبيل الذهبي للاتحاد، بالتزامن مع البطولة العربية للناشئين والناشئات، والمقررة بالعاصمة المصرية القاهرة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل، وسيتم خلاله تكريم الرواد والأبطال والإداريين والحكام تقديرا لجهودهم على مدار 50 عاماً.

حضر الاجتماع وليد جاسم نائب رئيس الاتحاد عن قارة آسيا، ومحمد يحيى متولي نائب رئيس الاتحاد عن قارة أفريقيا، وماريا كيفوركيان نائب رئيس الاتحاد، وماجد باسنبل الأمين العام، وإبراهيم السهلي الأمين المساعد، وعبيد عبيد المدير التنفيذي، إلى جانب أعضاء المجلس معز عباس، وياسين لوعيل، والإماراتي راشد ناصر آل علي، وهادي العلوي، ومنصور الطريطر، والدكتورة ريم الشمري.