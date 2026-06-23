صحف العالم: «قاموس اللغات» يعجز عن وصف ميسي



عمرو عبيد (القاهرة)

يبدو أن لُغات العالم حين تصطدم بميسي «تتعثّر»، فلا تجد وصفاً لهذا «العبقري»، لأن اللغة بُنيت أصلاً لتصف ما يمكن تخيّله سلفاً، و«ليو» يفعل في كُرة القدم ما لم يخطر على بال أحد..

هكذا يُمكن تلخيص مُجمل ما حملته الصحف العالمية، خلال احتفالها بـ«أسطورة الأرجنتين»، الذي أصبح كبير هدافي كأس العالم عبر التاريخ، على الأقل حتى الآن، بأرقام إعجازية وأداء استثنائي، وقفت عنده صحف العالم عاجزة أمام الخروج بتعبير إبداعي جديد، يُعبّر عن حالة ميسي الفريدة في عالم الكُرة.

ولا تُعد تلك الكلمات «مُبالغة»، بل إن هذا ما كتبته صحيفة «أوليه» الأرجنتينية بالفعل، حيث عنونت غُلافها بأن «الكلمات تعجز عن وصف ميسي»، في حين كتبت «إل بايس» في أوروجواي أن كرة القدم تنحني أمام ميسي، بينما قالت «ميريديانو» الفنزويلية: العالم تحت قدميه، أما «كرونيكا» الأرجنتينية فتراه أثبت مرة أخرى أنه قادم من كوكب آخر.

إستو المكسيكية وسبورت الإسبانية، اتفقتا على أن ميسي «أعظم لاعب في التاريخ»، وهو وصف تصدّر عشرات الصحف عقب تتويجه بكأس العالم 2022، ويظهر في كل مرة يُقدّم فيها «ليو» جديده، غير العادي على الإطلاق، كما كتبت «إل سول دي ميكسيكو» أنه يلعب من دون النظر أبداً إلى عُمره، فيما وصفته «لا ناسيون» الأرجنتينية بأنه «خارق للحدود» ولا يتوقف عن إبهار العالم في كل مرة.

وقالت «كلارين» الأرجنتينية إن ميسي فريد من نوعه، ووصفته مواطنتها «لا كابيتال» بـ«العبقري»، بينما كان «ملك المونديال» فوق غلافي دياريو هوي المحلية، ودياريو دي يوكاتان المكسيكية، في حين كتبت كوريو برازيلينسي أن كرة القدم استسلمت تماماً لميسي، أما «لي سبورتيو» الكتالونية فرأت أنه لا يزال لديه «المزيد والمزيد»، وإذا كانت ديلي ميل الإنجليزية ترى أنه يلعب في عالمه الخاص، ولا يُقارن، فإن «ليكيب» الفرنسية قالت إن ميسي «سيد العالم».

وبتعبيرات مُعتادة تكررت كثيراً خلال العقدين الزمنيين السابقين، مثل أن ميسي يصنع التاريخ، خرجت أغلفة صحف «إل كوميرسيو» في بيرو، «أو ديا» و«إستادو دي ساو باولو» في البرازيل، «إل فينانسييرو» المكسيكية، «إل ميركوريو» التشيلية، «إل هيرالدو» الكولومبية، وحتى «أبولا» البرتغالية، التي رغم تصدّر صور رونالدو وزملائه في كتيبة البرتغال، غلافها، إلا أن ميسي كان حاضراً بقوة هو الآخر.