وفاة مشجع وإصابة ثمانية آخرين إثر تدافع في محيط المدرج الروماني وسط عمان



عمان (أ ف ب)

توفي مشجع أردني وأصيب ثمانية آخرون جراء تدافع آلاف الأشخاص حضروا لمتابعة مباريات منتخب بلادهم أمام الجزائر في المدرج الروماني وسط عمان، وفق ما أفاد مصدر أمني أردني.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان إنّه «تم إسعاف تسعة أشخاص إلى المستشفى فجر اليوم الثلاثاء إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية» المجاور للمدرج الروماني حيث نصبت شاشات عملاقة حضرها آلاف الأردنيين لمتابعة مباريات منتخب بلادهم.

وأضاف أن «أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة وجرى تحويله للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، فيما تلقى باقي المصابين العلاج وحالاتهم حسنة ومتوسطة».

وأشار مصدر طبي إلى أن عمر المتوفى يُقدَّر بنحو عشرين عاماً، وتجمهر آلاف الأردنيين فجر الثلاثاء لمتابعة ثاني مباريات منتخبهم في كأس العالم 2026، أمام الجزائر، من على المدرج الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي ويتسع لنحو ستة آلاف شخص، حيث وُضعت شاشات عملاقة لنقل اللقاء.

وقدر مصدر وزاري «عدد الحاضرين بأكثر من عشرة آلاف شخص».

يُعدّ المدرج الروماني في عمان أحد أبرز المعالم التاريخية في المدينة، إذ يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديداً بين عامي 138 و161م، خلال عهد الإمبراطور الروماني أنطونيوس بيوس.

وكان المدرج، المعروف أيضاً باسم المسرح الروماني، يُستخدم لاستضافة العروض المسرحية والغنائية في الحقبة الرومانية. ويتميّز هذا الصرح الأثري بنظام صوتي فريد مكّنه من الحفاظ على جودة الأداء داخل المدرج، كما يتّسع لنحو ستة آلاف متفرج، ما يجعله من أكبر المسارح في الأردن حتى اليوم.

وقلبت الجزائر تأخرها أمام الأردن في الشوط الثاني وهزمته 2-1 لتقصيه من دور المجموعات، الاثنين في سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026.