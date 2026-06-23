برشلونة يضم المهاجم المصري عبد الكريم نهائياً حتى 2029



برشلونة (رويترز)

أعلن نادي برشلونة الإسباني ​في بيان اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم المصري حمزة عبد ⁠الكريم بعقد يمتد لثلاث ​سنوات، وكان اللاعب الدولي ​البالغ ‌من العمر 18 ⁠عاماً ​قد انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادماً من النادي الأهلي ‌خلال فترة الانتقالات الشتوية، مع ‌تضمن الاتفاق خيار الشراء بنهاية الموسم.

ونجح عبد ​الكريم في تسجيل ستة أهداف خلال 11 مباراة خاضها مع فريق تحت 19 عاماً بالنادي.

وجاء ‌في البيان «أبلغ ​نادي برشلونة نظيره الأهلي بنيته تفعيل خيار شراء المهاجم المصري حمزة عبد ​الكريم، ‌الذي ⁠سينضم ‌إلى ‌النادي بشكل دائم، وسيوقع عقداً لثلاثة مواسم ⁠حتى 30 يونيو 2029».

ويشارك ​عبد الكريم حالياً مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث خاض أول مباراتين أمام ​بلجيكا ونيوزيلندا.