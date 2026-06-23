«أبوظبي لألعاب القوى» يعلن مشاركته في دولية السويد

أبوظبي (وام)

أعلن نادي أبوظبي لألعاب القوى مشاركة 8 من لاعبيه ولاعباته في البطولة الدولية بمدينة جوتنبرج السويدية خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري.

وذكر النادي أن الاختيار وقع على اللاعبين واللاعبات من قبل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ضمن البرنامج الرياضي المميز، والمقرر في السويد.

وتصم القائمة زايد وليد، وأحمد العولقي (جري المسافات - الأشبال)، وعيسى خميس (جري السرعات - الناشئين)، وناصر الكعبي (جري المسافات - الناشئين)، وماجدالينا أوردا، وهيا الشامسي، ومزنة السويدي (جري السرعات - الأشبال بنات)، وعلياء البريكي (مسابقات الوثب - الناشئات).

وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن اختيار هذا العدد من لاعبي ولاعبات النادي للمشاركة في البطولة، يجسد ثمرة العمل الفني والتطويري الذي ينفذه النادي، لمنح الرياضيين فرصة مهمة لاكتساب الخبرات، والاحتكاك الدولي، بما يعزز مسيرتهم الرياضية المستقبلية، وجهوده في اكتشاف وصقل المواهب الرياضية.

وأضاف أن المشاركة تأتي في إطار جهود النادي المستدامة لإعداد جيل واعد من الرياضيين لتمثيل دولة الإمارات، وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل الخارجية، مثنياً على دعم مجلس أبوظبي الرياضي للجهود التطويرية، والتعاون المستمر مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.