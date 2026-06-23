الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إبراهيم حسن: محمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر

إبراهيم حسن: محمد صلاح قائد حقيقي لمنتخب مصر
23 يونيو 2026 19:54


سبوكين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
96 عاماً من الحكايات.. كأس العالم يطوي قرناً من الذكريات بالمباراة 1000
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة


أشاد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر والشقيق التوأم للمدرب حسام، بدور النجم محمد صلاح «أحد أفضل لاعبي العالم» و«قائد حقيقي»، بعد مساهمته في الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من الدور الأول ضمن مونديال 2026 لكرة القدم.
سجل صلاح هدف «الفراعنة» الثاني وصنع الثالث للبديل محمود حسن «تريزيجيه» من ركلة ركنية في الفوز الأول على الإطلاق لمصر في نهائيات كأس العالم، وحصل نجم ليفربول السابق على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأحد في فانكوفر ضمن الجولة الثانية من المجموعة السابعة.
وقال إبراهيم حسن: «صلاح نجم عالمي وأحد أفضل لاعبي العالم. يعرف جيداً قيمة مديره الفني ويملك الثقة في أنه يساعده على تقديم أفضل ما لديه لمصلحة المنتخب»، وأضاف «صلاح قائد حقيقي ويدرك أن مصلحة الفريق أهم من أي لاعب، ويساعد مديره الفني وزملاءه على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى يصل الفريق إلى أفضل شكل ممكن».
وتلعب مصر التي تتصدر المجموعة بأربع نقاط، مع إيران الجمعة في الجولة الثالثة بهدف التأهل إلى دور الـ32.
وقال إبراهيم حسن إن الجهاز الفني لا يفكر في هوية منافسه في دور الـ32، مضيفاً «المهم التأهل عن المجموعة التي تعد صعبة للغاية، لا توجد مجموعة سهلة أو فريق ضعيف في كأس العالم».
وتابع «ليس هناك فارق بين التأهل في المركز الأول أو الثاني أو حتى ضمن أفضل الثوالث، وهدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن ولا يوجد حد لطموحاتنا».
وتحدث إبراهيم الذي يرافق حسام في مسيرته، عن شقيقه الذي «يستحق الإشادة، حسام يكمل ما بدأه المدربون المصريون العظماء مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، ويؤكد قدرة المدرب المصري على تحقيق إنجازات يعجز عنها المدربون الأجانب الذين لا يفهمون طبيعة اللاعب المصري. أتمنى أن يدعمه الجميع حتى نحقق المزيد».
وأشاد بالتزام لاعبي المنتخب في المعسكر، كما أشاد بالتواجد الجماهيري المصري في البطولة قائلاً «جمهورنا ملأ المدرجات عن آخرها سواء في سياتل أو فانكوفر، وكان هذا أكبر دافع للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم. نعدهم بالمزيد، ونبني فريقاً للمستقبل من الآن والقادم سيكون أفضل».

محمد صلاح
منتخب مصر
حسام حسن
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
اليوم 21:29
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
الترفيه
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
اليوم 21:01
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
الرياضة
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
اليوم 21:00
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الـ 50 لتأسيسه
اليوم 20:54
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
الرياضة
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©