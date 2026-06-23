الثلاثاء 23 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب

جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
23 يونيو 2026 20:45

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مالاجو رئيساً للاتحاد الإيطالي لكرة القدم في مهمة إنقاذية
إنتر ميلان يكافئ كيفو بعقد جديد


بعد ثلاثة أشهر من إخفاقه القاسي مع المنتخب الإيطالي الذي فشل في بلوغ كأس العالم 2026، عاد جينارو جاتوزو إلى مقاعد التدريب، إذ تم تعيينه مدرباً جديداً لنادي لاتسيو خلفاً لموريتسيو ساري.
وأعلن نادي العاصمة في بيان رسمي أنه «أوكلنا مهمة تدريب الفريق الأول إلى السيد جينارو جاتوزو»، مضيفاً أن النادي «يرحب بالمدرب الجديد، ويثق بأن خبرته واحترافيته وروحه القتالية ستساعد في تحقيق الأهداف الرياضية».
ويعود غاتوزو، البالغ من العمر 48 عاماً، إلى الدوري الإيطالي، البطولة التي ترك فيها بصمة كبيرة كلاعب بقميص ميلان بين عامي 1999 و2012، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي مرتين (2004 و2011)، كما أحرز لقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2003 و2007).
لكن مسيرته التدريبية لم تبلغ حتى الآن نفس مستوى نجاحه كلاعب، إذ سبق له تدريب ناديه السابق ميلان، إلى جانب نابولي، ثم مرسيلياً، دون تحقيق نتائج لافتة.
وكان جاتوزو قد استعاد بعض التوازن خلال قيادته للمنتخب الإيطالي، محققاً ستة انتصارات في سبع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم 2026، قبل أن يتلقى ضربة قاسية بالخسارة في نهائي الملحق الأوروبي أمام البوسنة والهرسك (1-1 بعد التمديد، 4-1 بركلات الترجيح) في 31 ارس، ما حرم الـ «أتزوري» من التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة تواليا. وعلى إثر ذلك، قدّم استقالته من منصبه الذي تولاه في يونيو 2025.
ويصل جاتوزو إلى لاتسيو، وهو نادٍ عانى من تراجع واضح في النتائج، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع في الدوري الإيطالي، كما ظهر بصورة متواضعة في نهائي كأس إيطاليا أمام إنتر ميلان.
ويشهد النادي أيضا حالة من عدم الرضا لدى جماهيره التي قاطعت عدداً من المباريات على أرضه احتجاجاً على ما تعتبره نقصاً في الطموح والاستثمار من قبل رئيس النادي ومالكه كلاوديو لوتيتو.

جينارو جاتوزو
ماوريتسيو ساري
لاتسيو
منتخب إيطاليا
الدوري الإيطالي
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير قطر في ضحايا حادث منطقة رأس لفان الصناعية
اليوم 21:29
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
الترفيه
«ِمتحف التاريخ الطبيعي» في أبوظبي يوسِّع جولاته المدرسية
اليوم 21:01
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
الرياضة
إحدى أعظم قصص كأس العالم.. الرأس الأخضر و«الدرب أخضر»
اليوم 21:00
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل وفد جهاز أبوظبي للاستثمار بمناسبة احتفاء الجهاز بالذكرى الـ 50 لتأسيسه
اليوم 20:54
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
الرياضة
جاتوزو مدرباً للاتسيو بعد أشهر من إخفاقه مع المنتخب
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©