راشد بن حمدان يعتمد أكتوبر المقبل موعداً للنسخة الـ35 من سباق القفال



دبي (وام)



التقى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الرياضي، وفد اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الخامس والثلاثين للمسافات الطويلة، وذلك في إطار التنسيق لاعتماد موعد إقامة الحدث المرتقب خلال شهر أكتوبر المقبل.

وجاء اللقاء في إطار الحرص على اختيار التوقيت الأنسب لإقامة السباق، بما يضمن توفير أفضل الظروف التنظيمية والفنية للملاك والنواخذة والبحارة وكافة المشاركين، ويعزز من مكانة الحدث باعتباره أحد أبرز الفعاليات الرياضية والتراثية في دولة الإمارات والمنطقة.

وثمّن الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الدعم المتواصل والرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لسباق القفال، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في ترسيخ مكانة الحدث واستمراريته كواحد من أهم المواعيد الرياضية والتراثية المرتبطة بالإرث البحري والهوية الوطنية لدولة الإمارات.

ووجّه اللجنة العليا المنظمة بالعمل على تسهيل مشاركة الملاك والنواخذة والبحارة، وتذليل مختلف التحديات أمامهم، واختيار الموعد الأمثل لإقامة السباق بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، بما يضمن تنظيم نسخة استثنائية تواصل النجاحات الكبيرة التي حققها الحدث على المستويات التنظيمية والفنية والجماهيرية.

وضم وفد اللجنة العليا المنظمة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، بحضور أعضاء اللجنة خالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب الفلاحي.

واستعرض الوفد خلال اللقاء خطط اللجنة المنظمة وتحضيرات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للنسخة المقبلة، والجهود المبذولة للحفاظ على المكتسبات التنظيمية والجماهيرية والإعلامية التي حققها السباق على مدار مسيرته.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سعيد بن مسحار عن شكره وتقديره للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على اهتمامه ومتابعته المستمرة ودعمه للحدث، مؤكداً أن توجيهاته تمثل دافعاً للجنة المنظمة لمواصلة العمل، وتكثيف الجهود من أجل تقديم نسخة تليق بتاريخ سباق القفال ومكانته الرائدة في الرياضات البحرية التراثية.