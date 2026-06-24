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الرياضة

كرواتيا تفوز على بنما وتنعش آمالها ببلوغ دور الـ 32 بكأس العالم

كرواتيا تفوز على بنما وتنعش آمالها ببلوغ دور الـ 32 بكأس العالم
24 يونيو 2026 10:25

 


تورنتو (وام)
حقق المنتخب الكرواتي انتصاراً ثميناً، بهدف دون ردٍّ على منتخب بنما، في الجولة الثانية بالمجموعة الـ 12 من مرحلة المجموعات لكأس العالم 2026، وبذلك أنعش آماله في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
سجّل أنتي بوديمير الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 54، من المباراة التي أقيمت فجر اليوم في استاد تورنتو، وبهذا الفوز حصل منتخب كرواتيا على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين بقي منتخب بنما في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليودِّع المسابقة رسمياً، فيما يتصدر منتخب إنجلترا الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، المتساوي معه في نفس الرصيد.

 

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