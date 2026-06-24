مونديال 2026 مهرجان عالمي للثقافات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

لم تقتصر قصص كأس العالم 2026 على الأهداف والنتائج والمفاجآت داخل المستطيل الأخضر، بل تحوّلت البطولة المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إلى مهرجان عالمي للتنوع الثقافي، حيث فرضت الجماهير والمنتخبات حضورها خارج الملاعب بفعاليات ومشاهد عكست هوياتها الوطنية وتراثها الشعبي.

ومع مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة، امتدت أجواء المونديال إلى الشوارع والساحات العامة ومراكز المدن المضيفة، في مشهد جسّد قُدرة كرة القدم على جمع الثقافات المختلفة تحت مظلة واحدة.

ومن أكثر المشاهد لفتاً للأنظار، ما قدّمه مشجّعو أوزبكستان في مشاركتهم المونديالية الأولى، حين جابوا شوارع هيوستن على ظهور الخيل، مرتدين أزياء ودروعاً تقليدية، في استعراض استحضر المكانة التاريخية للفروسية في الثقافة الأوزبكية.

في المقابل، واصل المشجعون اليابانيون تقليداً أصبح علامة مسجَّلة لهم في البطولات الكبرى، بعدما بقوا في المدرجات عقب نهاية المباريات لتنظيف مقاعدهم ومحيطها، فيما ترك لاعبو المنتخب غرفة الملابس في حالة مثالية بعد مواجهتهم أمام هولندا، في مشهد حظي بإشادة واسعة عبر وسائل الإعلام العالمية.

أما الجماهير الاسكتلندية، فحوّلت عدداً من المدن الأميركية إلى نُسخة مصغرة من المرتفعات الاسكتلندية، حيث انتشرت مواكب المشجعين بالزي التقليدي، وعزف القرب والمزامير، والأغاني الجماعية التي أضفت أجواء احتفالية خاصة على البطولة.

وسجّلت الجماهير الأردنية حضوراً لافتاً في أول مشاركة مونديالية لمنتخبها، من خلال تنظيم حلقات واسعة لرقصة الدبكة التقليدية في مناطق المشجعين، لتقدم للجماهير القادمة من مختلف أنحاء العالم جانباً من التراث الشعبي الأردني والشامي.

وفي واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيراً، نشأت علاقة استثنائية بين المنتخب الجزائري ومدينة لورانس بولاية كانساس الأميركية، التي استضافت معسكر «محاربي الصحراء»، واستقبل المئات من سكان المدينة بعثة المنتخب، فيما تحوّلت التدريبات المفتوحة إلى حدث جماهيري كبير، وظهرت مبادرات ترحيبية واسعة، كان أبرزها رسم علم جزائري عملاق داخل حرم جامعة كانساس، لتتحول العلاقة بين الطرفين إلى واحدة من أجمل قصص البطولة خارج الملاعب.

ولم تغب الجماهير النرويجية عن مشهد الإبداع الجماهيري، بعدما خطفت الأضواء باحتفال «التجديف» المستوحى من القوارب التاريخية للمحاربين الإسكندنافيين، وانتقل المشهد من المدرّجات إلى شوارع المدن المضيفة، حيث شارك اللاعبون، بقيادة إيرلينج هالاند ومارتن أوديغارد، جماهيرهم الاحتفال عقب التأهل إلى دور الـ32.

كما أضفى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بُعداً ثقافياً إضافياً على البطولة، من خلال اعتماد هويات موسيقية خاصة بكل مدينة مضيفة، تمزج بين الآلات المحلية والإيقاعات التراثية والموسيقى الحديثة، بما يعكس خصوصية المدن الست عشرة المستضيفة، ويمنح الجماهير تجربة ثقافية متكاملة إلى جانب المتعة الكروية.

ومع استمرار المنافسات، تؤكد كأس العالم 2026 أن نجاح البطولة لا يُقاس فقط بما يحدث داخل الملعب، بل أيضاً بقدرتها على بناء جسور بين الشعوب والثقافات، وتحويل كرة القدم إلى لغة عالمية مشتركة تجمع العالم في احتفال واحد.