الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مودريتش يدخل التاريخ بـ 200 مباراة دولية مع كرواتيا

مودريتش يدخل التاريخ بـ 200 مباراة دولية مع كرواتيا
24 يونيو 2026 11:03

 
علي معالي (أبوظبي)
ترك لوكا مودريتش مرة أخرى بصمة خاصة في مسيرته اللامعة عندما وصل إلى حاجز 200 مباراة مع المنتخب الكرواتي في المواجهة مع بنما بكأس العالم 2026.

أخبار ذات صلة
مونديال 2026 مهرجان عالمي للثقافات
كرواتيا تفوز على بنما وتنعش آمالها ببلوغ دور الـ 32 بكأس العالم
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة

وفي سن الأربعين، لا يزال لوكا أكبر رمز لكرة القدم الكرواتية، محققاً الرقم القياسي في عدد المباريات بقميص منتخب بلاده في التاريخ، ويأتي خلفه إيفان بيريشيتش بـ 137 مباراة وداريجو سرنا بـ 134 مباراة.
لم يحقق مودريتش إنجازاً لا يُنسى من حيث عدد المباريات فحسب، بل ترك أيضاً بصمة جديدة في أكبر مهرجان كرة قدم على وجه الأرض، وهو حالياً ثالث أكبر لاعب يلعب في كأس العالم، خلف الكاميروني روجيه ميلا، في كأس العالم بعمر 42 سنة و39 يوماً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب في عمر 41 سنة و132 يوماً.
كما تُمثّل كأس العالم 2026 المرة الخامسة التي يشارك فيها مودريتش، بتواجده في نسخ 2006, 2014, 2018, 2022 و2026، ليصبح من القلائل الذين حافظوا على المستوى الأعلى لمدة عقدين.
يرتبط اسم مودريتش بأكثر الفترات نجاحاً في تاريخ كرة القدم الكرواتية، في كأس العالم 2018 في روسيا، قاد الفريق إلى النهائي وحصل على المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا، وبعد أربع سنوات في قطر، واصلت كرواتيا إحداث تأثير بوصولها إلى نصف النهائي، حيث تغلّبت على البرازيل في ربع النهائي قبل أن تتوقف أمام الأرجنتين.
واحتفى لاعبو المنتخب الكرواتي بزميلهم بالرقم 200 على القميص، كما قام الاتحاد الكرواتي كذلك بالاحتفاء بهذه الأسطورة على وسائل التواصل الخاصة بالاتحاد.

لوكا مودريتش
منتخب كرواتيا
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
رونالدينيو يعود من الاعتزال بعمر 46 عاماً لمطاردة حلم جديد
الرياضة
رونالدينيو يعود من الاعتزال بعمر 46 عاماً لمطاردة حلم جديد
اليوم 11:15
غرق قاصرَين ببحيرة اصطناعية في بلجيكا إثر موجة الحر
الأخبار العالمية
غرق قاصرَين ببحيرة اصطناعية في بلجيكا إثر موجة الحر
اليوم 11:13
مودريتش يدخل التاريخ بـ 200 مباراة دولية مع كرواتيا
الرياضة
مودريتش يدخل التاريخ بـ 200 مباراة دولية مع كرواتيا
اليوم 11:03
مونديال 2026 مهرجان عالمي للثقافات
الرياضة
مونديال 2026 مهرجان عالمي للثقافات
اليوم 10:59
حميد بن راشد يفتتح مجلس المهيري المجتمعي في الحميدية
علوم الدار
حميد بن راشد يفتتح مجلس المهيري المجتمعي في الحميدية
اليوم 10:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©