مودريتش يدخل التاريخ بـ 200 مباراة دولية مع كرواتيا



علي معالي (أبوظبي)

ترك لوكا مودريتش مرة أخرى بصمة خاصة في مسيرته اللامعة عندما وصل إلى حاجز 200 مباراة مع المنتخب الكرواتي في المواجهة مع بنما بكأس العالم 2026.

وفي سن الأربعين، لا يزال لوكا أكبر رمز لكرة القدم الكرواتية، محققاً الرقم القياسي في عدد المباريات بقميص منتخب بلاده في التاريخ، ويأتي خلفه إيفان بيريشيتش بـ 137 مباراة وداريجو سرنا بـ 134 مباراة.

لم يحقق مودريتش إنجازاً لا يُنسى من حيث عدد المباريات فحسب، بل ترك أيضاً بصمة جديدة في أكبر مهرجان كرة قدم على وجه الأرض، وهو حالياً ثالث أكبر لاعب يلعب في كأس العالم، خلف الكاميروني روجيه ميلا، في كأس العالم بعمر 42 سنة و39 يوماً، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لعب في عمر 41 سنة و132 يوماً.

كما تُمثّل كأس العالم 2026 المرة الخامسة التي يشارك فيها مودريتش، بتواجده في نسخ 2006, 2014, 2018, 2022 و2026، ليصبح من القلائل الذين حافظوا على المستوى الأعلى لمدة عقدين.

يرتبط اسم مودريتش بأكثر الفترات نجاحاً في تاريخ كرة القدم الكرواتية، في كأس العالم 2018 في روسيا، قاد الفريق إلى النهائي وحصل على المركز الثاني بعد خسارته أمام فرنسا، وبعد أربع سنوات في قطر، واصلت كرواتيا إحداث تأثير بوصولها إلى نصف النهائي، حيث تغلّبت على البرازيل في ربع النهائي قبل أن تتوقف أمام الأرجنتين.

واحتفى لاعبو المنتخب الكرواتي بزميلهم بالرقم 200 على القميص، كما قام الاتحاد الكرواتي كذلك بالاحتفاء بهذه الأسطورة على وسائل التواصل الخاصة بالاتحاد.