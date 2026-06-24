الأربعاء 24 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

غيث النعيمي بطل انطلاقة «صيف العين للشطرنج»

غيث النعيمي بطل انطلاقة «صيف العين للشطرنج»
24 يونيو 2026 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت منافسات مهرجان صيف العين للشطرنج 2026، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبر بطولة الشطرنج السريع التي أقيمت يومي 20 و21 يونيو الجاري في مركز أدنيك العين (أرض المعارض)، ضمن فعاليات صيف العين الرياضي، بمشاركة 107 لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية.
وشهدت البطولة أجواءً تنافسيةً مميزةً ومستويات فنيةً لافتة، عكست الإقبال المتزايد على بطولات النادي وحرص اللاعبين على المشاركة في الفعاليات التي ينظّمها على مدار العام.
وحضر حفل الختام وتتويج الفائزين عمر الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بالنادي، الذي أشاد بالمستوى الفني للمشاركين والروح الرياضية التي سادت المنافسات.
وأسفرت النتائج عن تتويج غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، فيما جاء جانغوزو رولاندو في المركز الثاني، وحلَّ أحمد محمد سعيد ثالثاً.
وفي الجوائز الخاصة، نال محمد سعيد الشامسي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وشيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، كما فاز أحمد يونس الخميري وتالين عسليه بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 سنة، وإيفان إلياس وأسماء عسليه بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 12 سنة، وزايد محمد العلي وملاك سيد بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 10 سنوات، وأهيان حسيب وجوري الورد بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 8 سنوات.
وتأتي البطولة ضمن مشاركة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في فعاليات صيف العين الرياضي 2026، في إطار جهوده المستمرة لنشر رياضة الشطرنج، واستقطاب مختلف فئات المجتمع، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات عبر البطولات والفعاليات التنافسية المتنوعة.

أخبار ذات صلة
5 لاعبين من الشارقة للشطرنج في «دولية تبليتسه»
«العين شيري بلوسوم» يتوج أبطال الشطرنج السريع
الشطرنج
نادي العين للشطرنج
بطولات الشطرنج
صيف أبوظبي
آخر الأخبار
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
الرياضة
وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
اليوم 14:15
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
الرياضة
سرُّ عادة أبهرت العالم في مونديال 2026
اليوم 14:00
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج الدفعة الـ 19 من طلبة مدارس الإمارات الوطنية في مجمّعي أبوظبي ومدينة محمد بن زايد
اليوم 13:36
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
الرياضة
إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل
اليوم 13:30
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
علوم الدار
قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع قائد الحرس الوطني الروسي
اليوم 13:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©