غيث النعيمي بطل انطلاقة «صيف العين للشطرنج»



أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات مهرجان صيف العين للشطرنج 2026، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، عبر بطولة الشطرنج السريع التي أقيمت يومي 20 و21 يونيو الجاري في مركز أدنيك العين (أرض المعارض)، ضمن فعاليات صيف العين الرياضي، بمشاركة 107 لاعبين ولاعبات من مختلف الفئات العمرية.

وشهدت البطولة أجواءً تنافسيةً مميزةً ومستويات فنيةً لافتة، عكست الإقبال المتزايد على بطولات النادي وحرص اللاعبين على المشاركة في الفعاليات التي ينظّمها على مدار العام.

وحضر حفل الختام وتتويج الفائزين عمر الوسواسي، رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بالنادي، الذي أشاد بالمستوى الفني للمشاركين والروح الرياضية التي سادت المنافسات.

وأسفرت النتائج عن تتويج غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، فيما جاء جانغوزو رولاندو في المركز الثاني، وحلَّ أحمد محمد سعيد ثالثاً.

وفي الجوائز الخاصة، نال محمد سعيد الشامسي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وشيخة ناصر الشامسي جائزة أفضل لاعبة إماراتية، كما فاز أحمد يونس الخميري وتالين عسليه بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 14 سنة، وإيفان إلياس وأسماء عسليه بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 12 سنة، وزايد محمد العلي وملاك سيد بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 10 سنوات، وأهيان حسيب وجوري الورد بجائزتي أفضل لاعب ولاعبة تحت 8 سنوات.

وتأتي البطولة ضمن مشاركة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في فعاليات صيف العين الرياضي 2026، في إطار جهوده المستمرة لنشر رياضة الشطرنج، واستقطاب مختلف فئات المجتمع، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات عبر البطولات والفعاليات التنافسية المتنوعة.