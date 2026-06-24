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الرياضة

«أومبودسمان» أفضل حصان في أوروبا بتصنيف 134 رطلاً

«أومبودسمان» أفضل حصان في أوروبا بتصنيف 134 رطلاً
24 يونيو 2026 12:30

 

عصام السيد (أبوظبي)
بات نجم جودلفين «أومبودسمان» أفضل مَن أن يقطع ميلاً ونصف الميل (2400 متر) في سباقات الخيل البريطانية، بعد أن تغلّب نجم إسطبل جون جوسدن، على منافسيه أبطال سباق قوس النصر العام الماضي، «ميني هوك» و«داريز»، في سباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، وبذلك استحقّ الجواد العلامة الكاملة في سباقات المسافات المتوسطة، وتحديداً مسافة 10 فورلونج (2000 متر).
ارتفع تصنيف «أومبودسمان» في تصنيف تايم فورم إلى 134 بعد فوزه الرائع بفارق أربعة أطوال، ليصبح بذلك الحصان الأعلى تصنيفاً في سباقات المضمار في أوروبا، متفوّقاً على «كالانداجان» بفارق رطل واحد، والذي تفوّق على «أومبودسمان» في سباق تشامبيون ستيكس الموسم الماضي، ولكنه الآن بحاجة إلى التعويض عن أدائه المتواضع في سباق إبسوم لمسافة ميل ونصف الميل بسبب الأمطار الغزيرة.
وسيغيب «أومبودسمان» عن سباق كورال إكليبس هذا العام، مفضِّلاً التوجه مباشرةً إلى يورك في أغسطس، وسيكون من الصعب إيقافه هناك إذا ما توفرت له وتيرة سريعة، لكن ربما تكون المواجهة الثانية مع «كالانداجان» في أكتوبر هي الأبرز.
وارتقى «أومبودسمان»، الذي لم يُهزم في سن الثالثة، بمستواه إلى آفاقٍ جديدة الموسم الماضي، ففاز بسباق «برينس أوف ويلز ستيكس»، ثم حلّ ثانياً بفارقٍ ضئيل خلف «ديلاكروا» في سباق «كورال-إكليبس»، وحقّق فوزاً غير متوقّع في سباق «جودمونت إنترناشونال»، وبعد أن عزّز هيمنته في هذه الفئة، يبدو أن الحصان البالغ من العمر خمس سنوات سيعود إلى يورك. 

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