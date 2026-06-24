إندريك وأنشيلوتي.. معركة الجماهير والسوشيال ميديا تهزُّ منتخب البرازيل



معتز الشامي (أبوظبي)

لم يحتجْ منتخب البرازيل إلى كثير من الوقت ليخطف الأضواء في كأس العالم 2026، لكن هذه المرة لم يكن السبب تألق فينيسيوس جونيور أو أهداف المهاجمين، بل ظاهرة مختلفة تماماً اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حديث الجماهير ووسائل الإعلام حول العالم.

بطل القصة هو المهاجم الشاب إندريك، بينما وجد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي نفسه في قلب عاصفة من السخرية والانتقادات بسبب إصراره على عدم الاعتماد على اللاعب أساسياً، رغم المطالبات الجماهيرية المتزايدة.

وبدأت الحكاية منذ مارس الماضي عندما شارك إندريك بديلاً أمام كرواتيا، في مباراة وديّة ونجح خلال دقائق قليلة في الحصول على ركلة جزاء وصناعة هدف، ليُعيد التذكير بموهبته الكبيرة ويعزّز أسهمه في سباق التواجد بالمونديال.

ومع تراجع أداء البرازيل في بعض المباريات التحضيرية قبل البطولة، ارتفعت أصوات الجماهير مطالبةً بمنح الفرصة للمهاجم البالغ من العمر 19 عاماً.

وتكرّر المشهد خلال مباراة المغرب في افتتاح مشوار البرازيل بالمجموعة الثالثة، حيث صدحت المدرجات باسم إندريك، بينما بقي اللاعب على مقاعد البدلاء طوال اللقاء.

وعندما سُئل أنشيلوتي عن الأمر، رفض الخوض في تفاصيل فردية، لتبدأ بعدها موجة هائلة من النكات والمقاطع الساخرة والصور المعدّلة بالذكاء الاصطناعي، والتي صوّرت المدرب الإيطالي باعتباره العقبة الرئيسية أمام أحلام إندريك.

وتنوّعت الميمز بشكل لافت، إذ صوّر بعضها أنشيلوتي على أنه الخصم الذي يحاول إفساد أي شيء يحبه اللاعب الشاب، في انعكاس واضح لحجم الشعبية التي يتمتع بها إندريك داخل الشارع البرازيلي.

ورغم أن أنشيلوتي أشاد مراراً بقدرات مهاجم ريال مدريد السابق وبالموهبة التي يمتلكها، فإن ذلك لم ينعكس حتى الآن على خياراته الأساسية.

وحتى مع إصابة رافينيا وعدم الجاهزية الكاملة لنيمار، تشير المؤشرات إلى استمرار اعتماد المدرب الإيطالي على أسماء أخرى قبل إندريك في التشكيل الأساسي.

وفي المقابل، يحظى اللاعب بدعم أساطير الكرة البرازيلية، إذ طالب كلٌّ من توستاو وبيبيتو وزيكو بمنحه فرصة أكبر، مؤكدين أنه يملك شخصية استثنائية وقدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

لكن بعيداً عن الضغوط الجماهيرية، يبدو أن أنشيلوتي ينظر إلى الملف من زاوية مختلفة، فالمدرب المخضرم يدرك أن اللاعب ما زال في بداية مسيرته، وأن كأس العالم تُمثّل واحدة من أكثر البيئات ضغطاً في كرة القدم، وهو ما يجعله يفضّل التعامل مع موهبته بحذر، بدلاً من إلقائه مباشرة في دائرة التوقعات الهائلة.

وبينما تواصل الجماهير حملتها لدعم إندريك، يتمسك أنشيلوتي بموقفه الواضح، اللاعب يمتلك موهبة استثنائية، لكن لكل شيء توقيته المناسب.

وحتى يحين ذلك الوقت، يبدو أن الموهبة البرازيلية ستواصل الظهور كبديل، فيما تستمر ماكينة الميمز البرازيلية في إنتاج آلاف النكات الجديدة يومياً حول أشهر جدل فني في مونديال 2026.