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أكثر التصريحات سخريةً في المونديال: «تقنية الفيديو في إجازة وتشرب القهوة»

أكثر التصريحات سخريةً في المونديال: «تقنية الفيديو في إجازة وتشرب القهوة»
24 يونيو 2026 12:05

 

معتز الشامي (أبوظبي)
بعد مرور ما يقرب من أسبوعين على انطلاق كأس العالم 2026، عاد كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي البالغ من العمر 41 عاماً إلى الواجهة مجدَّداً، عندما سجّل هدفين في فوز البرتغال الكبير على أوزبكستان بخماسية نظيفة، ليصبح الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف، متجاوزاً أسطورة الكرة البرتغالية أوزيبيو الذي سجّل 9 أهداف في نُسخة 1966.
لكن إنجاز رونالدو التاريخي فتح باباً واسعاً للنقاش حول طبيعة النسخة الحالية من كأس العالم بعد توسعتها إلى 48 منتخباً، فالفوارق الفنية بين بعض المنتخبات الكبرى والوافدة حديثاً أصبحت أكثر وضوحاً، ما يمنح النجوم فرصاً أكبر لزيادة أرقامهم التهديفية.
ورغم ذلك، فإن المنتخبات الجديدة لم تكن مجرد ضيوف شرف، فالعراق وهايتي وأوزبكستان والكونجو الديمقراطية قدّمت مستويات محترمة، وصنعت قصصاً مميّزة في البطولة، فيما تحوّل حُراس مرمى مثل فوزينيا من الرأس الأخضر وإيلوي روم من كوراساو إلى أبطال شعبيين بفضل تصدّياتهم الاستثنائية.
وفي بوسطن، فرضت غانا التعادل السلبي على إنجلترا في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل، المنتخب الإنجليزي استحوذ على الكرة بنسبة 79% وسدّد 19 كرة نحو المرمى، لكنه فشل في إيجاد الحل أمام التنظيم الدفاعي الصارم الذي فرضه كارلوس كيروش.
ورغم تركيز الانتقادات على هاري كين وخط الهجوم، فإن المباراة كشفت جانبا آخر أكثر إثارة للقلق يتعلق بالمنظومة الدفاعية لإنجلترا، فكلما تقدّم لاعبو توخيل للأمام بحثاً عن هدف، ظهرت مساحات خطيرة في الخلف استغلتها غانا عبر المرتدات السريعة.
وزادت حدّة الجدل بعد مطالبة غانا بركلة جزاء وطرد للحارس جوردان بيكفورد، ثم مطالبتها بركلة جزاء أخرى بعد تدخل إزري كونسا داخل منطقة الجزاء، وبعد المباراة أطلق كيروش تصريحاته الساخرة الشهيرة، مؤكداً أن تقنية الفيديو كانت «في إجازة وتشرب القهوة».
أما في ختام اليوم، فقد نجحت كولومبيا في حجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد فوز صعب على الكونجو الديمقراطية بهدف دون رد، لتضرب موعداً مرتقباً مع البرتغال في مواجهة ستحدّد متصدر المجموعة الحادية عشرة.
ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تتجه الأنظار إلى مباريات اليوم التالي، حيث تتواصل الضغوط على كارلو أنشيلوتي في البرازيل بسبب مطالب الجماهير المتزايدة بإشراك المهاجم الشاب إندريك أساسياً، في وقت تستعدُّ فيه اسكتلندا لخوض واحدة من أهم مباريات تاريخها الحديث أمام السيليساو البرازيلي.
اليوم الثالث عشر لم يكن مجرد يوم شهد أرقاماً جديدة لرونالدو، بل كان يوماً أعاد طرح أسئلة كبيرة حول العدالة التاريخية للأرقام، وقدرة إنجلترا على المنافسة، ومستقبل تقنية الفيديو، وهو ما يجعل المراحل المقبلة من البطولة أكثر إثارةً وترقباً.

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