إنجلترا وغانا.. وحدث ما حذّر منه كين في مونديال 2026



معتز الشامي (أبوظبي)

قبل مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، حرص هاري كين على تذكير زملائه بدرس لم ينسه المنتخب الإنجليزي في بطولاته الأخيرة، عندما تحدّث قائد «الأسود الثلاثة» أمام اللاعبين عن تعثّرات سابقة أعقبت الانتصارات الافتتاحية، مطالباً الجميع بعدم تكرار السيناريو ذاته، وقال لهم في غرفة الملابس بحسب تقارير صحفية: «تعادلنا في آخر 3 بطولات كبرى في ثاني محطة لنا، أمام اسكتلندا في يورو 2020 وأمام أميركا في مونديال 2022 وأمام الدنمارك في يورو 2024، ولا نريد أن نكرّر نفس الخطأ مرة أخرى» ثم خرج اللاعبون وتعادلوا مُجدَّداً وهذه المرة أمام غانا، ليحدث ما حذّر منه كين.

المشكلة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي لا تتعلق بالنتيجة فقط، بل بالإحساس المتجدد بأن الفريق ما زال يعاني أمام المنتخبات المنظمة دفاعياً، فبعد الأداء الهجومي المبهر أمام كرواتيا في الجولة الأولى، بدا أن توماس توخيل نجح في تقديم نُسخة مختلفة من إنجلترا، أكثر جرأةً وأسرع إيقاعاً وأكثر قدرةً على صناعة الفرص، لكن مواجهة غانا أعادت طرح الأسئلة القديمة.

فريق كارلوس كيروش لعب بخطّة دفاعية صارمة، اعتمدت على التكتل وإغلاق العمق والتحولات السريعة، وهو ما جعل استحواذ إنجلترا الكبير بلا قيمة حقيقية في أغلب فترات اللقاء.

كما عانت إنجلترا من مشكلة واضحة على الأطراف، خصوصاً في الجهة اليسرى، وافتقد الفريق لاعباً قادراً على منح العرض المطلوب لاختراق الكتلة الدفاعية الغانية. ومع تركُّز اللعب في العمق، وجد دفاع غانا نفسه أمام مهمة أسهل كثيراً مما كان متوقعاً.

ورغم أن التركيز الإعلامي انصبّ على هاري كين والفرص الضائعة، فإن بعض المؤشرات الدفاعية بدت أكثر إثارة للقلق. فكلما اندفع المنتخب الإنجليزي للأمام بحثاً عن هدف الفوز، ظهرت مساحات خلفية استغلتها غانا عبر المرتدات، وكادت تكلف الفريق أكثر من مجرد نقطتين.

ومن الناحية الحسابية، لا تُمثّل النتيجة أزمة حقيقية لإنجلترا، إذ ما زالت تملك فرصة كبيرة لإنهاء المجموعة في الصدارة. لكن من الناحية المعنوية، فإن التعادل أعاد الشكوك التي رافقت المنتخب في بطولات سابقة.

فربما لم تخسر إنجلترا المباراة، لكنها خسرت الشعور الذي ساد بعد مواجهة كرواتيا، وهو أن هذه النُّسخة قد تكون مختلفة عن كل ما سبق. وهذا تحديداً ما يجعل التعادل أمام غانا أكثر أهمية مما يبدو عليه في جدول الترتيب.