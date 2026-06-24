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الرياضة

وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟

وضاع لقب الهداف.. أين يعمل ميروسلاف كلوزه الآن؟
24 يونيو 2026 14:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)
فقد الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه رقمه القياسي كأفضل هدّاف في تاريخ كأس العالم، والذي احتفظ به منذ نسخة كأس العالم 2014 في البرازيل، بعد أن تمكّن ليونيل ميسي من تجاوزه خلال بطولة 2026، والوصول إلى هدفه رقم 18 حتى الآن، كما عادل كيليان مبابي رقم كلوزه (16 هدفاً)، ليواصل مطاردة الأسطورة الأرجنتينية على الرقم القياسي.
وبعيداً عن الملاعب، بدأ كلوزه فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية من خلال العمل في مجال التدريب، حيث يشغل حالياً منصب المدير الفني لفريق نورنبيرج في دوري الدرجة الثانية الألماني، وقد وقع عقداً مع الفريق في صيف 2024، يمتد لموسمين إضافيين.
وخاض كلوزه أول تجربة مستقلة له كمدرب مع نادي نادي رايندورف ألتاخ النمساوي، إلا أن التجربة لم تحقق النجاح المنتظر، حيث قاد الفريق في 24 مباراة حقق خلالها خمسة انتصارات فقط، لينتهي مشواره مبكراً.
وسجل كلوزه رقمه القياسي التاريخي السابق في كأس العالم خلال 4 نسخ مختلفة من البطولة، وخلال مسيرته كلاعب، دافع عن ألوان أندية بارزة مثل لأندية، كايزرسلاوترن، وفيردر بريمن، وبايرن ميونيخ، ولاتسيو.
وقبل دخوله عالم التدريب كمدير فني، اكتسب خبرات مهمة من خلال العمل مساعدا للمدرب مع يواكيم لوف في المنتخب الألماني، ثم مع هانسي فليك في بايرن ميونيخ، كما أشرف على تدريب فريق تحت 17 عاماً بالنادي البافاري.
واختار المهاجم السابق خوض غمار التدريب بشكل مستقل، ساعياً لتحقيق حلمه بأن يصبح مدرباً مرموقاً، وفي الثامنة والأربعين من عمره، يطمح إلى ترك بصمته في عالم التدريب، وعلى عكس لاعبين معتزلين آخرين من نفس المكانة، فضل بدء مسيرته بعيداً عن الأضواء. 
وأوضح في مقابلة صحفية: «كنت مساعداً لفليك، وقبلها بعامين للوف. كما درّبت العديد من فرق الشباب، فالخبرة متوفرة. والآن، أنا في عالم كرة القدم الاحترافية. هناك أمور جديدة يجب أخذها في الاعتبار. التدريب في ألمانيا ممتاز لدرجة أنه يزودك بمجموعة واسعة من الأدوات. الأمر متروك لك لاختيار الأدوات المناسبة في الوقت المناسب».
في أغسطس 2023، منح جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، التي تمنح تقديراً للإنجازات المتميزة والتميُّز المهني والصفات الشخصية المثالية، ليخلف المدرب الإيطالي أريجو ساكي في سجل الفائزين بالجائزة.

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