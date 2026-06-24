كأس العالم 2026: مبابي يدخل نادي الـ100 ويتفوّق على ميسي ورونالدو



معتز الشامي (أبوظبي)



لم يحتج كيليان مبابي سوى جولتين من منافسات كأس العالم 2026 ليضيف إنجازاً جديداً إلى سجله الحافل، مؤكداً مرة أخرى أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية في العقد الأخير، ويدخل المنتخب الفرنسي البطولة بين أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب بقيادة المدرب ديدييه ديشامب، بينما يواصل مبابي لعب دور القائد والورقة الأهم في مشروع «الديوك»، بعدما قدم موسماً لافتاً مع ريال مدريد سجل خلاله 42 هدفاً في 44 مباراة رغم التحديات التي واجهها الفريق.

وشهدت المباراة الافتتاحية لفرنسا أمام السنغال محطة تاريخية للنجم الفرنسي، بعدما سجل هدفين قاد بهما منتخب بلاده للفوز، ليتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم أوليفييه جيرو ويصبح الهدّاف التاريخي لمنتخب فرنسا، وكان جيرو قد أنهى مسيرته الدولية برصيد 57 هدفا في 137 مباراة، بينما وصل مبابي إلى الهدف رقم 58 في مباراته الدولية التاسعة والتسعين.

وفي المواجهة التالية أمام العراق، والتي حملت الرقم 100 في مسيرته الدولية، واصل قائد فرنسا تأكيد مكانته الاستثنائية بعدما افتتح التسجيل، رافعاً رصيده إلى 60 هدفاً بقميص المنتخب الوطني.

وتكشف الأرقام حجم الإنجاز الذي حققه مبابي مقارنة بأبرز أساطير اللعبة الحديثة، فبعد أول 100 مباراة دولية، سجل المهاجم الفرنسي 60 هدفاً، متقدماً بفارق واضح على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سجل 46 هدفاً خلال أول 100 مباراة دولية، وعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي اكتفى بـ37 هدفاً في المرحلة نفسها من مسيرته الدولية.

ويبدو أن مبابي لا يكتفي بتحطيم الأرقام الحالية، بل يواصل الاقتراب من المزيد من الإنجازات التاريخية، خاصة مع مستواه اللافت في كأس العالم، حيث يتوقع كثيرون أن يصبح خلال السنوات المقبلة أحد أبرز المنافسين على صدارة الهدافين في تاريخ البطولة.

وعلى صعيد اللاعبين الأوروبيين، لا يتفوق على مبابي بعد أول 100 مباراة دولية سوى ثلاثة أسماء فقط، هي الإنجليزي هاري كين صاحب الـ68 هدفاً، والبلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل 67 هدفاً، والصربي ألكسندر ميتروفيتش برصيد 62 هدفاً.

أما عالمياً، فيتصدر الإيراني علي دائي القائمة التاريخية بعدما سجل 76 هدفاً خلال أول 100 مباراة دولية، يليه علي مبخوت قائد منتخبنا الوطني السابق بـ75 هدفاً، ثم هاري كين في المركز الثالث، وروميلو لوكاكو في المركز الرابع.

ويأتي الهندي سونيل شيتري خامساً برصيد 66 هدفاً، ثم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ62 هدفاً، يليه البرازيلي نيمار بـ61 هدفاً، بينما يحتل مبابي المركز الثامن برصيد 60 هدفاً، متقدماً على ستيرن جون لاعب ترينيداد وتوباجو صاحب الـ59 هدفاً، فيما يحلّ المصري محمد صلاح في المركز العاشر بعدما سجل 56 هدفاً خلال أول 100 مباراة دولية في مسيرته.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف الدولية بعد أول 100 مباراة

1. علي دائي (إيران): 76 هدفاً

2. علي مبخوت (الإمارات): 75 هدفاً

3. هاري كين (إنجلترا): 68 هدفاً

4. روميلو لوكاكو (بلجيكا): 67 هدفاً

5. سونيل تشيتري (الهند): 66 هدفاً

6. ألكسندر ميتروفيتش (صربيا): 62 هدفاً

7. نيمار (البرازيل): 61 هدفاً

8. كيليان مبابي (فرنسا): 60 هدفاً

9. ستيرن جون (ترينيداد وتوباجو): 59 هدفاً

10. محمد صلاح (مصر): 56 هدفاً

28- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 46 هدفاً

54- كريستيانو رونالدو (البرتغال): 37 هدفاً

